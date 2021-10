de nouveaux documents internes affirment sa débâcle

Depuis l’apparition de Frances Haugen devant les tribunaux des États-Unis, en Espagne, nous avons vu comment Facebook a fait face à l’une des pires crises de son histoire moderne. Après la fuite de l’ancien employé de Facebook révélant toutes sortes d’informations, maintenant de nouveaux documents sont ajoutés indiquant que Facebook il perd son public plus jeune.

De nouveaux rapports internes, partagés par un chercheur d’entreprise à ses collègues, montrent clairement que les jeunes se désintéressent de la plateforme. Des documents qui tombent en panne Les figures alarmant, qui révèlent la fuite des jeunes de la plateforme.

Un problème « de vieillissement » du réseau social et qui pourrait s’aggraver, puisque ces documents reflètent aussi un avenir dans lequel le nombre d’utilisateurs dans les tranches d’âge les plus jeunes diminuera encore plus. Une menace, selon ses travailleurs, pour son avenir à long terme.

« Vieillir » sur Facebook

Les documents font partie des échantillons que Frances Haugen a fournis au Congrès américain, et un consortium d’organisations médiatiques américaines a reçu des versions expurgées de ces documents du conseiller juridique de Haugen. Ce sont les bases que le Wall Street Journal a utilisées pour ses articles critiques contre Facebook.

Ces documents, signés et présentés par un chercheur à d’autres collègues de l’entreprise, assurent que depuis 2019 le pourcentage d’adolescents utilisateurs de Facebook il était en baisse de 13 %. À l’avenir, ce document s’attend à ce que le chiffre baisse de 45% de plus au cours des deux prochaines années, provoquant une baisse générale des utilisateurs sur une base quotidienne et mensuelle. Cela expliquerait l’intention de Facebook de développer Enfants Instagram, l’application Instagram pour les préadolescents jusqu’à présent échouée.

Et ce n’est pas la seule chose. Le rapport révèle que plus l’utilisateur est jeune, moins il interagit régulièrement avec l’application, et plus les utilisateurs liés au réseau social sont les personnes plus âgées. Le document lui-même le précise; « le problème du vieillissement est réel […] Si de moins en moins d’adolescents choisissent Facebook en vieillissant, « cette baisse serait encore plus importante.

Le plus surprenant, c’est que ce combat ne concerne pas que Facebook. Le problème a profondément pénétré l’entreprise, et par exemple cette même tendance est observée dans Instagram. Les moins de 17 ans et plus commencent à réduire leur interaction avec Instagram, malgré la popularité de l’application et plus de 60% des utilisateurs qui créent leur compte le font en privé.

La clé est que les générations qui ont utilisé Facebook jusqu’à présent vieillissent. Les documents affirment que le fait que bon nombre des 2 000 millions d’utilisateurs quotidiens de l’application ne soient pas des jeunes « leur fait peur » de la plate-forme. Le détail de la compétition ne manque pas non plus ; TikTok, Clubhouse et de nombreux autres réseaux sociaux destinés aux jeunes ont volé l’importance de Facebook.

Selon une présentation du chef des produits de Facebook, Chris Cox, la plupart des jeunes adultes « perçoivent Facebook pour les personnes entre 40 et 50 ans […] Ils perçoivent le contenu comme ennuyeux, trompeur et négatif. »

« Ils doivent souvent surmonter des contenus non pertinents pour obtenir ce qu’ils veulent. » Et ça va à plus; estime que la rétention des adolescents est déjà faible « et remonte encore plus loin ». L’âge moyen des utilisateurs « a augmenté de manière disproportionnée par rapport à l’âge moyen de la population. […] Si cela continue, l’âge moyen continuera d’augmenter, désengageant davantage les jeunes utilisateurs. »

Les données sont dévastatrices. Les inscriptions pour la création de nouveaux comptes utilisateurs pour les utilisateurs de moins de 18 ans ont diminué de 26% par rapport à l’année précédente. Une partie du blâme réside dans le fait que ces jeunes associent des événements négatifs au réseau social, tels que « problèmes de confidentialité », ainsi que le souci de subir un impact sur leur bien-être.

Réponse Facebook

Malgré ces données, Facebook a souhaité concevoir une série de produits pour les adolescents à la fois sur sa plateforme principale et sur Instagram, qui a également souffert de ces problèmes. Nous l’avons vu avec le développement, maintenant paralysé, par Instagram Enfants qui a suscité les critiques des principaux organismes mondiaux de protection de la vie privée.

Mais Instagram Reels (concurrence claire avec TikTok) ou les options de messagerie Messenger ne sont que quelques-unes des réponses que Facebook a mises sur la table pour répondre à TikTok et au reste des applications qu’ils ont supposées. une belle compétition à l’entreprise.

Et pas seulement ça. Facebook a demandé aux jeunes de mettre à jour leurs réseaux d’amis afin qu’ils soient plus pertinents car les connexions sont parfois « inactives », et des modifications ont été apportées dans les rubriques News pour afficher des contenus plus orientés vers ce type de public.

En fait, les documents révèlent par exemple que Facebook a travaillé sur une fonction supérieure pour les groupes Facebook, pour permettre aux utilisateurs de rejoindre des groupes. sur la base d’objectifs précis, en tant que personnalités. Un clin d’œil à LinkedIn, car il permettra aux utilisateurs de rechercher des conseils de travail ou de carrière dans ce type de flux et de groupes.

De Facebook, ils pensent qu’une partie du problème est qu’à mesure que les smartphones et les caméras qui y sont intégrées ont gagné en popularité, les réseaux sociaux sont devenus plus visuel et pas aussi textuel que Facebook. Quelque chose que Facebook a pris soin de changer, en adoptant certaines des mesures les plus réussies de ses concurrents telles que les histoires de Snapchat sur Instagram.

