De nouveaux documents judiciaires affirmant maintenant qu’Erika Jayne, de Real Housewvies, doit une énorme somme d’argent dans la dissimulation d’actifs présumés

Pendant des mois, la star de Real Housewives of Beverly Hills, Erika Jayne, s’est de plus en plus empêtrée dans les problèmes juridiques de son futur ex-mari, Tom Girardi. Lui et son cabinet d’avocats, Girardi Keese, sont accusés d’avoir détourné des millions de dollars de clients et de partenaires commerciaux, et font maintenant face à la faillite du chapitre 7. Par procuration, Erika Jayne a fait l’objet d’une enquête sur sa connaissance ou sa participation potentielle aux crimes présumés. Dans la dernière mise à jour, des documents judiciaires affirment que la star de télé-réalité doit en réalité une somme d’argent substantielle en raison de sa prétendue dissimulation d’actifs.