De nouveaux e-mails du NIAID font la lumière sur le rôle de Wuhan, Gates et la Chine dans l’épidémie ⋆ 10z viral

Des documents obtenus par Judicial Watch dans le cadre d’un procès en vertu de la Freedom of Information Act (FOIA) ont mis en lumière les liens entre le Wuhan Institute of Virology et l’Alliance EcoHealth financée par les contribuables américains.

La poursuite de la FOIA, qui demandait des documents sur les communications, les contrats et les accords avec le laboratoire de Wuhan, a également fourni des documents montrant que le milliardaire Bill Gates a travaillé en étroite collaboration avec le gouvernement chinois communiste pour faciliter la vente de médicaments fabriqués en Chine à vendre en dehors de la Chine et aider à « élever la voix de la Chine en matière de gouvernance en plaçant des représentants de la Chine dans d’importants conseils internationaux en tant qu’engagement de haut niveau de la Chine ».

De plus, l’ensemble de dossiers obtenus par Judicial Watch comprend un rapport du 6 janvier 2020, «Wuhan Pneumonia Update» qui décrit comment le président de l’EcoHealth Alliance Peter Daszak était lié au laboratoire de Wuhan et a été «financé pour des travaux visant à comprendre comment les coronavirus évoluent et sautent. aux populations humaines.

Dans les e-mails, un rapport du Dr Ping Chen, qui avait été le plus haut responsable de l’agence Fauci travaillant en Chine, disait :

Vous pouvez demander [NIAID Human Coronavirus, Rhinovirus Research Program Officer] Erik Stemmy pour la subvention accordée à Ecohealth à New York qui collabore avec le Dr Shi, Zhengli de l’Institut de virologie de Wuhan (WIV), qui a effectué des recherches sur les coronavirus chez les chauves-souris des cavernes en Chine. Erik saurait exactement ce que le financement du NIH soutient. Je lui ai rendu visite ainsi qu’à d’autres au Wuhan Ins Viro en 2018 et j’ai visité son BSL4 1ab. [Redacted] Toujours en 1983 NIH et CAS [Chinese Academy of Sciences] (WIV est l’un des instituts de recherche sous CAS) a signé un protocole d’entente et il comprenait le partage de matériel de recherche. je connais [sic] cela il y a longtemps.

La chaîne de courrier électronique en question faisait partie d’un échange avec la ligne d’objet “Urgent pour le Dr Fauci: le laboratoire chinois pour l’étude du SRAS et d’Ebola est à Wuhan”.

Un échange de courrier électronique du 6 janvier 2020 sur les « contre-mesures contre le coronavirus », lancé par le médecin-chef du NIAID, Hilary Marston, présente un rapport intitulé « Wuhan Pneumonia Update », qui a été préparé par le NIH/DMID.

Le rapport détaille un «portefeuille» de subventions du NIH sur les coronavirus qui a financé 13 subventions de recherche en sciences fondamentales, deux subventions de recherche sur les traitements et cinq subventions de recherche sur la vaccination liées au coronavirus.

« Peter Daszak (R01A | 110964-06) est financé pour des travaux visant à comprendre comment les coronavirus évoluent et se propagent aux populations humaines, en mettant l’accent sur les CoV des chauves-souris et les populations à haut risque à l’interface homme-animal. Les principaux sites étrangers se trouvent en Chine (y compris les co-investigateurs de l’Institut de virologie de Wuhan) », indique le rapport.

Il note en outre que l’une des subventions, accordée à Fang Li, «est financée pour étudier la reconnaissance des récepteurs et l’entrée des cellules dans les coronavirus à l’aide d’approches structurelles utilisant des protéines de pointe en complexe avec des récepteurs. Ce prix a trouvé la première preuve d’un CoV lié au MERS qui utilise le récepteur humain et fournit la preuve d’un événement de recombinaison naturelle entre les CoV de chauve-souris. Une autre subvention implique « une équipe de chercheurs utilisant des modèles murins du SRAS et du MERS pour étudier la pathogenèse du CoV et développer des vaccins et des thérapies ».

Une partie du rapport centrée sur les vaccins déclare :

Le VRC [Vaccine Research Center] et les collaborateurs ont stabilisé la protéine de pointe MERS-CoV dans sa conformation de préfusion. La protéine de pointe stabilisée est puissamment immunogène et provoque des anticorps protecteurs contre le domaine de liaison au récepteur, le domaine n-terminal et d’autres surfaces de la protéine de pointe. La protéine de pointe stabilisée du coronavirus et l’ARNm exprimant la protéine de pointe grâce à une collaboration avec Moderna Therapeutics, sont actuellement évalués dans le modèle de souris DPP4 humanisé à l’UNC.

Le 6 février 2020, Han Koo, assistant exécutif du directeur du NIH qui travaille au bureau de l’administration des subventions (OGA), a envoyé un courrier électronique à Chen et Matthew Brown, alors directeur du bureau du NIH en Chine, et a écrit d’un « Une subvention du NIAID à EcoHealth … étudie les coronavirus chez les animaux, y compris les chauves-souris. »

