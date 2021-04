De nouveaux courriels du camp du gouverneur Ron DeSantis (R-Fla.) Remis à Fox News soulignent la façon louche dont l’équipe de CBS 60 Minutes fonctionnait avant son travail de hache de dimanche soir suggérant (sans preuves de connexion réelles) que DeSantis s’est engagé dans un «salaire jouer »avec la chaîne de supermarchés Publix sur la distribution de vaccins.

Le 31 mars, le mercredi précédant le spectacle, la productrice associée de 60 Minutes, Emily Gordon, a envoyé une liste de questions à Meredith Beatrice, membre du personnel de DeSantis, avec une date limite fixée pour jeudi à 17 heures. Le lendemain matin, la principale productrice du segment, Oriana Zill de Granados, a confirmé à Beatrice que le reportage sur DeSantis serait diffusé dimanche et a écrit: «Veuillez nous envoyer vos réponses lorsque vous le pourrez.»

Pourquoi la ruée? Nous avons noté quand CBS avait diffusé la même théorie du complot DeSantis-Publix sur CBS This Morning samedi 20 février, mais cela a une audience beaucoup plus petite (et moins de prestige) que 60 Minutes. Ce prestige doit venir du professionnalisme, mais il s’agit davantage de savoir qui CBS choisit de punir.

Béatrice a ensuite demandé qu’ils interviewent Jared Moskowitz, le démocrate qui dirige l’agence de gestion des urgences de l’État, qui, selon elle, était disponible ce jour-là et vendredi pour faire une interview en studio ou par Skype. C’est là que ça devient bizarre. D’une manière ou d’une autre, la date limite pour un spectacle du dimanche soir est… .Jeudi après-midi?

Le producteur de «60 Minutes» a répondu qu’il avait demandé une entrevue officielle avec Moskowitz «à plusieurs reprises» depuis février et a affirmé qu’il n’avait pas répondu aux messages depuis la mi-mars. Le bureau de DeSantis a souligné qu’il était «important» pour CBS News d’interviewer Moskowitz et le maire du comté de Palm Beach, David Kerner, qui, selon Zill de Granados, ne répondait pas aux demandes de renseignements. « Merci pour votre participation. Malheureusement, la date limite est passée », a déclaré Zill de Granados à Béatrice jeudi après-midi.. «Comme vous le savez peut-être, la pandémie de Covid rend notre protocole d’entretien beaucoup plus compliqué et prend beaucoup de temps en raison des nouvelles exigences de distanciation et de test pour les correspondants et les équipes de tournage.» Cependant, cette norme ne semblait pas s’appliquer au représentant de l’État de Floride, Omari Hardy, un critique de DeSantis que Sharyn Alfonsi, correspondant de «60 Minutes», a interrogé à distance.

Est-ce que quelqu’un pense que si une nouvelle saleté sur DeSantis est apparue samedi, CBS aurait dit « trop ​​tard, je ne peux pas l’inclure »?

Moskowitz, pour une raison quelconque, avait parlé à CBS mais avait refusé de le faire devant la caméra. Cela ne veut pas dire que ce qu’il leur a dit hors caméra ne pouvait pas être inclus!

«J’ai parlé avec @ 60Minutes. Je n’ai jamais dit que je ne l’avais pas fait », a tweeté Moskowitz. «Ils étaient très gentils, mais je leur ai dit que l’histoire de @publix était ‘des taureaux -‘. Je les ai guidés tout au long du processus.

«Le fait que je ne me sois pas assis devant la« caméra »parce que je réponds à une urgence centenaire ne change pas la vérité», a-t-il ajouté. Le fédéraliste a noté qu’il avait même tweeté à propos du faux récit un mois avant la diffusion du segment CBS.

Même le bulletin d’information de CNN «Reliable Sources» contenait des critiques de l’élite libérale contre CBS: