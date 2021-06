De nouveaux ensembles LEGO Jurassic World arrivent en août et septembre ⋆ .

LEGO a dévoilé cinq nouveaux ajouts à sa Monde Jurassique LEGO thème du Baryonyx Dinosaur Boat Escape, Carnotaurus Dinosaur Chase, T. rex Dinosaur Fossil Exhibition, Stygimoloch Dinosaur Escape et T. rex et Triceratops Dinosaur Breakout sets, qui sont en vente en août et septembre ; consultez les images promotionnelles et les détails ci-dessous…

Évasion en bateau dinosaure baryonyx (76942)

Un excellent jouet cadeau pour les enfants avant-gardistes, cet ensemble comprend également un bébé dinosaure et 2 figurines de poisson, 4 figurines LEGO et de nombreux accessoires, tels qu’un tranquillisant, un Taser, des œufs de dinosaure, des gilets de sauvetage et plus encore pour inspirer la narration. Des instructions étape par étape sont incluses afin que même les nouveaux arrivants LEGO puissent profiter de l’expérience de construction.

Les enfants peuvent jouer le rôle d’une évasion passionnante en bateau avec un dinosaure baryonyx avec ce superbe ensemble de jeu LEGO® Jurassic World (76942), comprenant un bateau cool à construire qui flotte, même avec un dinosaure à bord ! Inclut 4 figurines : Darius, Yaz, Owen Grady et un garde, plus un baryonyx mobile, un bébé dinosaure et 2 figurines de poisson, et des accessoires comprenant un tranquillisant, un Taser et 2 œufs de dinosaure. Le bateau dispose d’une salle de contrôle qui peut être soulevée pour un accès facile à la soute, à une cage d’adinosaure et à un « projecteur » rotatif. L’ensemble comprend également un petit hors-bord jouet qui flotte. Inspiré par Jurassic World Camp Cretaceous et d’autres histoires de Jurassic World, cet ensemble de jeu de qualité supérieure constitue un cadeau de Noël, un cadeau d’anniversaire ou une gâterie géniale pour les enfants de 8 ans et plus. Le grand bateau flottant mesure plus de 14 cm de haut, 40 cm de long et 13 cm de large. C’est le premier ensemble LEGO® Jurassic World à inclure des bateaux ! Votre enfant amoureux des dinosaures est-il novice en matière de construction avec des briques LEGO® ? Aucun problème. Cet ensemble de 308 pièces est livré avec des instructions illustrées étape par étape afin qu’ils puissent construire en toute confiance.

Chasse au dinosaure carnotaure (76941)

Les enfants peuvent jouer à une passionnante poursuite de dinosaures Carnotaurus avec cet ensemble de jeu LEGO® Jurassic World (76941) très amusant, comprenant un hélicoptère et une camionnette à construire. Inclut 3 figurines : Kenji, Sammy et Owen Grady, plus une figurine articulée de Carnotaurus et un accessoire Taser pour un jeu plein d’action. L’hélicoptère jouet comprend un cockpit pour figurine qui s’ouvre, une hélice qui tourne et un fusil à tenons. Le camion a de la place pour les 3 figurines, une cabine avec un toit relevable et un lit cargo à l’arrière. Inspiré du Crétacé du Jurassic World Camp et d’autres histoires de Jurassic World, cet ensemble de jeu est un cadeau d’anniversaire sympa, un cadeau de Noël ou une surprise pour les enfants de 7 ans et plus qui aiment les dinosaures. L’hélicoptère mesure plus de 7 cm de haut, 20 cm de long et 6 cm de large. Avec le camion, la figurine de dinosaure et les figurines, il constitue un ensemble amusant pour un jeu créatif au quotidien. Cet ensemble de 240 pièces est accompagné d’instructions illustrées étape par étape pour que même les enfants qui aiment les dinosaures et qui découvrent la construction avec des briques LEGO® puissent construire en toute confiance.

Exposition de fossiles de dinosaures T. rex (76940)

Les enfants peuvent construire leur propre exposition de fossiles de dinosaures T. rex et jouer le rôle de paléontologues avec cet ensemble de jeu LEGO® Jurassic World (76940), comprenant un modèle de squelette de T. rex à construire. Inclut les figurines de Darius et Owen Grady, une figurine de bébé Triceratops, une planche à dessin à construire, ainsi que des accessoires comme un pointeur, un œuf de dinosaure, un fossile de dents et une feuille. Le squelette de T. rex est mobile pour que les enfants puissent jouer avec lui comme une figurine de dinosaure LEGO® normale, et il est livré avec un support pour l’exposer comme une exposition de musée. Inspiré par Jurassic World Camp Cretaceous et d’autres histoires de Jurassic World, cet ensemble de jeu est un cadeau d’anniversaire, un cadeau de Noël ou une surprise pour les enfants de 7 ans et plus qui aiment les dinosaures. Le squelette de T. rex avec base mesure plus de 13 cm de haut, 29 cm de long et 9 cm de large. Avec les autres constructions et figurines, il est idéal pour jouer au quotidien. Cet ensemble de 198 pièces est idéal pour un jeune fan de LEGO® qui recherche une expérience de construction plus stimulante. Il est accompagné d’instructions illustrées étape par étape afin qu’ils puissent construire en toute confiance.

Évasion de dinosaures Stygimoloch (76939)

Offrez aux jeunes une première expérience passionnante de LEGO® Jurassic World avec cet ensemble de jeu Stygimoloch Dinosaur Escape (76939), comprenant des dinosaures, un véhicule tout-terrain tout-terrain et une cabane dans les arbres. Cet ensemble du Crétacé du Jurassic World Camp comprend 3 figurines : Ben, Brooklynn et Claire Dearing, plus une figurine jouet Stygimoloch et Bumpy le bébé Ankylosaurus pour un jeu de rôle. La cabane dans les arbres/poste d’observation à construire a un lit, un lavabo, des toilettes, une échelle et un toboggan pour bébé dinosaure Bumpy, et le tout-terrain facile à construire a une cage amovible pour le Stygimoloch. Rempli d’accessoires amusants, notamment un pistolet tranquillisant, une carotte, une pelle et un caca de dinosaure, cet ensemble de démarrage de 129 pièces constitue un cadeau d’anniversaire ou de vacances sympa pour les enfants créatifs de 4 ans et plus. La cabane mesure plus de 11 cm de haut, 16 cm de large et 10 cm de profondeur. Avec les autres constructions, figurines et dinosaures, il est idéal pour les aventures de jeu quotidiennes. Un kit de démarrage idéal pour un jeune enfant qui apprend encore à lire. Ils peuvent construire eux-mêmes en utilisant les instructions simples et illustrées incluses ou avec l’aide d’un frère plus âgé ou d’un adulte.

Évasion de dinosaures T. rex et Triceratops (10939)

Des instructions imprimées simples permettent aux parents de partager facilement une expérience de construction agréable et des étapes de développement précieuses avec leur tout-petit.

Colin Trevorrow revient à la réalisation Jurassic World : Dominion, qui présente une distribution comprenant les rapatriés de la franchise Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Sam Neill, Jeff Goldblum, Laura Dern, Justice Smith, Danielle Pineda, Jake Johnson, Omar Sy et Isabella Sermon ainsi que de nouveaux ajouts DeWanda Wise (Elle doit l’avoir), Mamoudou Athie (Gâteau Patti$), Scott Haze (Venin), Campbell Scott (Château de Cartes) et Dichen Lachman (Carbone altéré). Le film devrait sortir le 10 juin 2022.