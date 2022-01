De nouveaux entrants dans la pharma indienne expérimentent des méthodes innovantes pour exploiter le marché : M Satish, MedleyMed

La plate-forme MedleyMed permet aux pharmacies de détail d’acheter des médicaments directement auprès des fabricants ou des distributeurs les moins chers, ce qui permet de réaliser d’importantes économies.

L’Inde compte près de 800 000 pharmacies de détail, ce qui en fait l’une des plus grandes au monde, mais seulement 40 % d’entre elles se trouvent dans les 20 premières villes.

MedleyMed a travaillé sur ses plateformes d’e-pharmacie et de télémédecine au cours des cinq dernières années et a découvert une lacune importante dans l’espace d’e-pharmacie à travers les marchés. Dans une interview exclusive avec le Financial Express en ligne, M Satish (Satyendra), directeur général, Athena Global Technologies et MedleyMed affirme que les nouveaux entrants sur le marché pharmaceutique indien en grande partie non organisé expérimentent des méthodes innovantes pour exploiter un vaste marché tout en partageant son expérience sur les soins virtuels, la plate-forme de télémédecine, les modèles commerciaux et les plans d’expansion. Extraits

Maintenant, tout devient numérique MedleyMed est entré sur le marché mondial avec des solutions numériques de pharmacie et de soins aux patients. Veuillez expliquer le parcours, l’idée conceptualisée, y compris les fondateurs et l’histoire de la marque ?

La plate-forme MedleyMed permet aux pharmacies de détail d’acheter des médicaments directement auprès des fabricants ou des distributeurs les moins chers, ce qui permet de réaliser d’importantes économies. Nous proposons des solutions business-to-business et business-to-consumer, ainsi qu’une plate-forme de télémédecine que les hôpitaux peuvent mettre en marque blanche.

Nous avons deux modules commerciaux dans MedleyMed – Pharmacies et Télémédecine.

Nous avons développé une plate-forme numérique (Marketplace) et un réseau de chaîne d’approvisionnement de bout en bout connecté, que nous avons testé en version bêta dans plusieurs villes d’Inde au cours des deux dernières années pour comprendre les principaux problèmes auxquels l’industrie est confrontée. Nous abordons toutes ces questions concernant les magasins médicaux et leur chaîne d’approvisionnement afin d’augmenter la rentabilité.

Veuillez expliquer les concepts MedleyMed B2B et B2C ? Quelles sont les caractéristiques uniques de MedleyMed par rapport à ses concurrents et quels sont vos projets pour l’avenir ?

MedleyMed fournit des produits et des solutions de santé numériques de bout en bout, en tenant compte des besoins numériques de toutes les parties prenantes de l’écosystème pharmaceutique et de la santé. Nous proposons une large gamme de solutions pouvant être personnalisées pour tout contenu ou flux de travail spécifique, ainsi que des solutions Plug and Play pouvant s’intégrer aux logiciels existants, ce qui se traduit par un engagement client-patient supérieur.

• Plateforme MedleyMed B2B : Biz

La chaîne de valeur Pharma est dotée d’un réseau d’approvisionnement numérique B2B dynamique reliant la demande et l’offre. La disponibilité et la tarification des produits sont mises à jour en temps réel pour les distributeurs. Notre interface Web et notre application mobile permettent aux pharmacies de commander de véritables médicaments en ligne.

• Pharmacies franchisées MedleyMed

MedleyMed Franchise est un modèle de collaboration qui ajoute de la valeur aux pharmacies indépendantes. Les outils et les ressources que nous fournissons permettent aux pharmacies de rivaliser avec les pharmacies traditionnelles et en ligne.

• Solutions ERP MedleyMed pour les pharmacies et les pharmacies de gros

La plate-forme MedleyMed est une plate-forme numérique intégrée basée sur le cloud. Utilisation d’une technologie de pointe et de fonctionnalités faciles à utiliser. En conséquence, cela réduit les coûts et augmente les ventes, ce qui entraîne une augmentation des bénéfices. De plus, il comprend une vitrine numérique, qui permet aux entreprises d’accepter des commandes en ligne. Il est également adapté pour une utilisation avec une tablette ou un smartphone. Un utilisateur peut accéder aux informations sur les ventes et l’état des stocks 24h/24 et 7j/7 depuis n’importe quel endroit.

Parlez-nous des plans d’expansion en Inde et sur les marchés étrangers ?

Notre stratégie de croissance consiste à mettre en place 1 000 systèmes dans le monde et à servir 5 millions d’utilisateurs et à ajouter un réseau de chaîne d’approvisionnement pharmaceutique à toutes les villes de niveau 1 et de niveau 2. Tout en restant rentables, les franchises et les solutions ERP de MedleyMed se développent en Inde.

Nous avons des adopteurs précoces aux États-Unis, ce qui nous a donné la confiance nécessaire pour nous lancer sur le marché. Nous avons également évalué le marché de l’Afrique du Sud et avons vu un grand potentiel de marché.

Dans un avenir proche, nous prévoyons de lancer une plate-forme B2C pour les consommateurs, qui implique tous les prestataires de services médicaux selon des régions spécifiques.

Comment prévoyez-vous la croissance des services numériques pour la pharmacie et les soins aux patients en Inde ?

À l’échelle mondiale, les solutions de santé numériques sont le marché actuel et futur. Les cliniques médicales, les pharmacies et les diagnostics peuvent utiliser le système de MedleyMed pour déplacer des actifs légers, étendre la portée et augmenter les services rapidement. Ni l’un ni l’autre, l’avenir des soins de santé ne peut être entièrement virtuel ou entièrement physique. MedleyMed est l’une des solutions qui sera essentielle au succès du programme. Suite au covid, les taux d’adoption sur la plupart des marchés ont augmenté de plus de 400%.

Aujourd’hui, l’industrie pharmaceutique indienne est très fragmentée et compliquée. Les actionnaires de l’industrie ont beaucoup de place pour l’organisation et la numérisation. Les acteurs du numérique comme MedleyMed y voient une grande opportunité. Nous avons développé et mis en œuvre des solutions pour numériser les réseaux de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que des plates-formes basées sur le cloud qui permettent aux pharmacies et aux distributeurs de communiquer entre eux pour améliorer leur efficacité.

Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique indienne est très fragmentée et compliquée. Les parties prenantes de l'industrie ont beaucoup de place pour l'organisation et la numérisation.

