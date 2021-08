De nouveaux esprits No More Heroes 3 arrivent dans Super Smash Bros. Ultimate

Image: @SmashBrosJP

Pour célébrer l’arrivée de la troisième sortie de Travis Touchdown cette semaine, Super Smash Bros. Ultimate organisera un événement spécial spiritueux à durée limitée.

Oui, c’est vrai – nous obtenons Plus de héros III esprits ! Mis à part le costume Travis Touchdown Mii, à ce stade, il semble que ce soit aussi bon que possible pour le personnage de Suda51 dans la série Smash (c’est quand même assez bon).

??

8/27(金)から5日間、「トラヴィス再び! ノーモア★ヒーローズ3」を開催! 期間中、スピリッツボードに『ノーモア★ヒーローズ3』の新規スピリッツが登場します。「トラヴィス・タッチダウン」は超ぜひチェックしてみてください。#スマブラSP pic.twitter.com/2upHrfqbHK— 大乱闘スマッシュブラザーズ【スマブラ公式】 (@SmashBrosJP) 25 août 2021

Ces nouveaux spiritueux seront disponibles pendant cinq jours au total et cet événement spécial débutera plus tard cette semaine, le 27 août. Si vous les manquez cette fois-ci, ils seront probablement ajoutés au jeu à une date ultérieure.

No More Heroes III arrivera sur Nintendo Switch à la même date que ces esprits et chargera le légendaire assassin d’arrêter une invasion extraterrestre. Allez-vous saisir ces esprits ? Que diriez-vous de No More Heroes III ? Dites-nous ci-dessous.