De nouveaux essais de pneumatiques en route vers la Formule 1 pour la saison 2022

Ross Brawn a déclaré que la Formule 1 envisageait de tester de nouvelles réglementations sur les pneus lors de courses sélectionnées en 2022.

Des règles et des formats différents seront à l’ordre du jour la saison prochaine, avec des voitures entièrement nouvelles actuellement en cours de création et le nombre de week-ends de qualification de sprint devant être doublé à six.

La taille des pneus passe de 13 à 18 pouces et, en outre, moins de jeux sont susceptibles d’être distribués aux équipes pour certains grands prix à titre expérimental – la durabilité étant citée comme raison par Brawn.

« Nous essayons tous d’améliorer notre empreinte, à bien des égards, et la logistique et l’utilisation des pneus en font partie », a déclaré Brawn, cité par Motorsport.com.

« Nous espérons qu’en 2022, nous aurons quelques week-ends lorsque nous aurons un nombre réduit de pneus disponibles.

«Nous pensons que nous pouvons le faire sans impacter le spectacle. Mais comme vous le savez en F1, il y a toujours un risque de conséquences imprévues.

« Tim Goss à la FIA en particulier a travaillé très dur avec Pirelli et les équipes pour proposer une proposition sur la façon dont nous pourrions évaluer une manière différente d’utiliser les pneus au cours du week-end pour réduire les quantités. Et cela semble assez prometteur.

« Je pense que c’est quelque chose que nous ferons quelques week-ends au cours de la saison afin de l’évaluer. Si cela fonctionne, c’est quelque chose que nous pouvons adopter pour l’avenir, ou nous pouvons l’ajuster un peu et aller de l’avant.

Brawn a également déclaré que la Formule 1 cherchait à modifier le format de qualification du sprint et, bien qu’il ait admis qu’il était « assez excité » par l’idée d’un concept de grille inversée, il a concédé que « ce serait peut-être un pas de trop ».

Ce qui est en discussion, c’est l’idée d’ajouter plus de points en récompense pour ceux qui s’en tirent le mieux dans les qualifications de sprint, ainsi que la suppression cette saison du terme « pole position » pour le pilote qui réalise le temps le plus rapide dans le traditionnel une heure. séance de qualification le vendredi soir d’un week-end de sprint.

De plus, le titre de la qualification de sprint lui-même peut changer, Brawn admettant qu’il s’agit à toutes fins utiles d’une course en disant : « Si ça marche comme un canard et qu’il cancane comme un canard… le nom de l’événement est quelque chose que nous voulons ranger. »

Les engagements médiatiques du jeudi pour les pilotes devraient être repoussés au lendemain matin, les deux séances d’essais étant resserrées le vendredi après-midi.