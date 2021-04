De nouveaux kits UFC Venum seront portés par des stars comme Conor McGregor et Francis Ngannou dévoilés après l’expiration de l’accord Reebok

L’UFC a révélé les nouveaux uniformes Venum que les goûts de Conor McGregor, Francis Ngannou et Israel Adesanya porteront dans un avenir prévisible.

Reebok a signé un accord de six ans avec l’organisation MMA en 2015, mais cela s’est conclu en 2021 et Venum a signé le contrat.

UFC / Venum

Les nouveaux vêtements UFC de Venum présentent toujours les designs classiques noir et or pour les champions

Les fans peuvent maintenant acheter les nouvelles bandes en ligne, avec le début des vêtements Venum ce week-end sur la carte ABC 2 titrée par Marvin Vettori et Kevin Holland.

Modelé par le champion poids coq Aljamain Sterling, le prétendant poids plume Brian Ortega et l’espoir Kay Hansen, le nouvel équipement de combat semble extrêmement pointu.

Une grande partie des discussions entourant le nouvel accord s’est concentrée sur la rémunération des combattants, la structure de « rémunération incitative de la semaine de combat » introduite pour la première fois par Reebok est toujours en place.

Selon Marc Raimondi d’ESPN, cela ne verra qu’une petite bosse pour les combattants, car ils peuvent s’attendre à une part de l’augmentation du budget annuel de 1 million de dollars.

UFC / Venum

Les fans peuvent acheter le nouveau kit Venum sur le site officiel de l’UFC

Les champions et les prétendants au titre peuvent s’attendre à une augmentation de 2000 $, tandis que les combattants avec 21+, 16-20 et 11-15 combats obtiennent une augmentation de 1000 $ et les combattants avec des combats 4-5 et 1-3 obtiennent une augmentation de 500 $.

Raimondi s’est entretenu avec le vice-président exécutif et chef de l’exploitation de l’UFC, Lawrence Epstein, à propos de l’accord, qui a confirmé qu’il s’agissait d’un accord d’environ trois ans.

Il a déclaré: «Aussi bon que le produit Reebok était, Venum a pris cela d’un cran avec juste la qualité de la construction [and] le soin apporté à la manière dont nos athlètes utiliseront les produits. »