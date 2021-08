De nouveaux Mac repérés dans les dossiers réglementaires eurasiens, probablement les MacBook Pros M1X redessinés

Alors que les rumeurs concernant le prochain MacBook Pro M1X continuent de prendre de l’ampleur, de nouveaux modèles de MacBook fonctionnant sous macOS 12 Monterey sont apparus dans les dossiers de la Commission économique eurasienne. Comme l’a repéré le site français Consomac, Apple a déposé deux nouveaux Mac numérotés A2442 et A2485 auprès des régulateurs.

Bien qu’il existe de nombreux numéros de modèle Mac sur la liste, la plupart d’entre eux sont simplement des mises à jour pour le prochain logiciel macOS à venir cet automne. Les modèles A2442 et A2485, en revanche, ne correspondent à aucun Mac existant.

Avec cela, Apple pourrait préparer le lancement de ses rumeurs de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, car le MacBook Air redessiné est attendu pour plus tard en 2022.

Dans sa newsletter Power On dimanche, Mark Gurman de Bloomberg a déclaré que davantage de processeurs «M1X» sont toujours sur la bonne voie pour une sortie dans les «mois à venir», tandis qu’un nouveau Mac mini haut de gamme arrivera «peu de temps après». En 2022, Gurman s’attend à ce que l’iMac « effectue une transition complète d’ici la fin de l’année prochaine » et qu’un « Mac Pro remanié et plus petit avec Apple Silicon » arrive « plus tard l’année prochaine également ».

Avec la puce M1X, le nouveau MacBook Pro est censé être encore plus puissant, apporter une caméra FaceTime 1080p, retirer le panneau Touch Bar et ajouter plus de ports comme HDMI, microSD et un nouveau connecteur de charge MagSafe.

En termes de conception, les nouveaux MacBook Pro présenteraient un tout nouveau facteur de forme et seraient disponibles dans des tailles d’écran de 14 et 16 pouces utilisant la nouvelle technologie d’écran mini-LED.

Vous pouvez en savoir plus sur le prochain MacBook Pro M1X ici dans notre résumé complet.

