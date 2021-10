De nouveaux MacBook Pro devraient être lancés lors d’un événement Apple ce mois-ci, déclare Gurman

Après son premier événement de l’automne, Apple est sur la bonne voie pour organiser un événement axé sur Mac au cours du mois prochain, où il lancera un tout nouveau MacBook Pro avec une puce de silicium Apple “M1X” plus rapide, une conception mise à jour et une technologie d’affichage améliorée, selon Mark Gurman de Bloomberg.



L’année dernière, Apple a organisé son événement Mac en novembre, mais dans le passé, il a organisé des événements Mac en octobre. Jusqu’à présent, on ne savait pas si Apple s’en tiendrait à son calendrier de novembre ou d’octobre pour cette année.

Dans sa dernière newsletter Power On, Gurman dit que la société est sur le point d’annoncer des MacBook Pro alimentés par M1X au cours du mois prochain, notant qu’« Apple fait généralement ses principales nouveautés Mac en octobre. Alors restez à l’écoute. Dans la section payante de la newsletter, Gurman a également réitéré ce que nous pouvons attendre des nouvelles machines en termes de performances.

La puce Apple M1X, le nom probable d’une puce M1 plus graphique et plus professionnelle, est en effet toujours d’actualité pour 2021. Nous la verrons probablement apparaître en premier dans une nouvelle gamme de MacBook Pro le mois prochain et un Mac mini haut de gamme à un moment donné. Le M1X a été développé en deux variantes : les deux avec 10 cœurs CPU (huit hautes performances et deux hautes performances) et 16 ou 32 cœurs graphiques.

Un rapport précédent suggère qu’à côté des nouveaux MacBook Pro, Apple pourrait également annoncer un Mac mini repensé. Apple a annoncé le mois dernier l’iPhone 13, l’Apple Watch Series 7, un iPad de nouvelle génération et l’iPad mini de sixième génération. Outre les nouveaux Mac, la société devrait également lancer des AirPod de troisième génération avant la fin de cette année.

Meilleures histoires

Certains utilisateurs ayant des problèmes de connexion d’affichage externe avec macOS Big Sur 11.1 et 11.2

Certains utilisateurs de macOS Big Sur qui exécutent la mise à jour 11.1 et 11.2 récemment publiée ont rencontré des problèmes persistants avec les écrans externes, sur la base de plusieurs rapports sur le forum MacRumors, les communautés d’assistance Apple, Twitter et Reddit. Il y a au moins deux problèmes distincts en jeu, mais les deux sont liés aux connexions d’affichage externes. Les problèmes semblent avoir commencé avec le…

Bug iOS 11 : Taper 1+2+3 rapidement dans l’application Calculatrice ne vous donnera pas 6

Un bogue dans l’application Calculatrice intégrée dans iOS 11 fait l’objet d’une attention particulière cette semaine, malgré le fait qu’il existe depuis qu’iOS 11 était en phase de test bêta. Le problème est une animation de calculatrice qui fait que certains symboles sont ignorés lorsque les calculs sont entrés en succession rapide. Vous pouvez l’essayer par vous-même : tapez 1+2+3 puis le signe égal dans l’application Calculatrice rapidement. En raison de…

Phil Schiller dit que l’iPhone était « bouleversant » il y a dix ans et reste « inégalé » aujourd’hui

Pour commémorer le dixième anniversaire de l’iPhone, le chef du marketing d’Apple, Phil Schiller, s’est entretenu avec le journaliste technique Steven Levy pour une large interview sur le passé, le présent et l’avenir du smartphone. Le rapport se penche d’abord sur le manque de prise en charge de l’iPhone pour les applications tierces au cours de sa première année. L’argument au sein d’Apple était partagé entre le fait de savoir si l’iPhone devait être un…

La rétrospective “Being James Bond” sera gratuite à regarder via l’application Apple TV

Mise à jour 9/7/21 : “Being James Bond” est désormais disponible pour regarder via l’application Apple TV. Avant la sortie en salles du film de James Bond “No Time To Die” le 8 octobre aux États-Unis, une rétrospective de 45 minutes intitulée “Being James Bond” sera disponible gratuitement via l’application Apple TV, selon Deadline . L’histoire de MGM mettrait en vedette Daniel Craig reflétant …

Un chercheur en sécurité développe un câble Lightning avec une puce cachée pour voler des mots de passe

Un câble Lightning d’apparence normale qui peut être utilisé pour voler des données telles que des mots de passe et les envoyer à un pirate informatique a été développé, rapporte Vice. Le “câble OMG” comparé au câble Lightning vers USB d’Apple. Le “câble OMG” fonctionne exactement comme un câble Lightning vers USB normal et peut enregistrer les frappes des claviers Mac, iPads et iPhones connectés, puis envoyer ces données à un mauvais acteur qui pourrait être sur un…

Apple collabore avec Maroon 5 pour ajouter la chanson “Memories” à l’application Photos

Mercredi 25 septembre 2019 12:02 PDT par Juli Clover

Apple s’est associé à Maroon 5 pour ajouter la nouvelle chanson du groupe “Memories” à la fonction Memories de l’application Photos, lui permettant d’être utilisée pour la création de diaporamas photo, rapporte Billboard. “Memories” sera disponible en tant qu’option de bande sonore pour une durée limitée et il est disponible pour les utilisateurs d’iPhone et d’iPad exécutant les derniers logiciels iOS 13 et iPadOS. Les souvenirs dans l’application Photos sont créés…

YouTube Premium et Music dépassent les 50 millions d’abonnés

Vendredi 3 septembre 2021 02h19 PDT par Sami Fathi

YouTube affirme avoir dépassé les 50 millions d’abonnés pour ses abonnements Premium et Music, ce qui en fait le service “d’abonnement musical à la croissance la plus rapide” au monde, selon le responsable mondial de la musique de YouTube, Lyor Cohen. YouTube dit qu’il compte plus de 50 millions d’abonnés payants sur YouTube Premium et YouTube Music. Le service appartenant à Google dit qu’il attribue cela…

Apple publie une FAQ pour répondre aux préoccupations concernant la détection CSAM et l’analyse des messages

Apple a publié une FAQ intitulée « Protections étendues pour les enfants » qui vise à apaiser les problèmes de confidentialité des utilisateurs concernant la nouvelle détection CSAM dans iCloud Photos et la sécurité des communications pour les fonctionnalités de Messages que la société a annoncées la semaine dernière. « Depuis que nous avons annoncé ces fonctionnalités, de nombreuses parties prenantes, notamment des organisations de protection de la vie privée et des organisations de sécurité des enfants, ont exprimé leur soutien à…