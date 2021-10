De nouveaux millions pour les projets de crypto, des carrières en plein essor dans la crypto + plus d’actualités

Source : Adobe / andreyphoto63

Obtenez votre petit résumé quotidien des actualités sur les crypto-actifs et la blockchain en recherchant les histoires qui passent inaperçues dans les actualités crypto d’aujourd’hui.

_____

Nouvelles d’investissement

La société de capital-risque SMCC mondiale Il vise 300 millions de dollars d’actifs dans son dernier fonds crypto et attire des investisseurs traditionnels comme le milliardaire Richard Li pour parier sur la technologie blockchain et ses applications, selon Bloomberg. Lancé en avril, son quatrième fonds de jetons cryptographiques a désormais des actifs sous gestion d’environ 90 millions de dollars, avec un objectif préliminaire d’atteindre le plafond de 300 millions de dollars au début de l’année prochaine, selon le rapport.

MicroStratégie Il a déclaré avoir acheté près de 9 000 BTC au troisième trimestre et a ajouté qu’il envisagerait de lever des fonds supplémentaires pour continuer à le faire. La société a déclaré qu’elle disposait de 114 042 BTC (7,1 milliards de dollars) à la fin septembre. Plus de 40 fonds négociés en bourse (ETF) de crypto-monnaie sont désormais en attente de cotation aux États-Unis, selon le Analyste Bloomberg Intelligence James Seyffart. Coinbase Entreprises a annoncé avoir réalisé 49 investissements au troisième trimestre 2021, contre 28 investissements réalisés au deuxième trimestre et 24 au premier trimestre. Ils ont ajouté qu’ils ont vu un grand développement dans la finance centralisée (CeFi) aux États-Unis, Layer-1 / Layer-2, les protocoles cross-chain, ainsi que les outils Web3. La plateforme applicative décentralisée (dapps) Moral a annoncé avoir levé 11,5 millions d’euros (13,37 millions de dollars US) dans le cadre d’un tour de table mené par Entreprises EQT . Ils affirment qu’ils utiliseront ce financement de démarrage pour le développement et le recrutement continus de produits.

Nouvelles de carrière

LinkedIn a déclaré que la demande d’employés expérimentés dans la crypto ou la blockchain augmente dans de nombreuses entreprises, car les offres d’emploi aux États-Unis comprenant des termes tels que « blockchain » ou « crypto » ont augmenté de 615% par rapport à août 2020. LinkedIn L’équipe a ajouté que les sociétés de services financiers devaient embaucher plus de trois fois plus de personnes expérimentées dans les actifs numériques qu’en 2015.

Actualités réglementaires

Le ministère américain de la Justice est à la recherche d’une personne pour diriger sa nouvelle équipe nationale d’application des crypto-monnaies, selon une offre d’emploi. Le directeur dirigera « une équipe de procureurs expérimentés enquêtant et poursuivant les affaires de crypto-monnaie dans le cadre d’un effort national d’application de la loi pour lutter contre l’utilisation des crypto-monnaies comme outil illicite », indique l’offre d’emploi. L’Inde pourrait obtenir un cadre juridique pour réglementer et régir le marché des investissements cryptographiques d’ici février prochain, a rapporté Business Today. Le gouvernement choisira probablement de réglementer les crypto-actifs en tant que classe d’actifs, quelque chose comme les produits de base, avec une taxation appropriée des transactions et des bénéfices, plutôt que de les interdire comme on le supposait auparavant, a-t-il ajouté.

Le Bureau de la protection financière des consommateurs de Les États-Unis jouent un rôle clé dans le contrôle des paiements en crypto-monnaie et n’ont pas besoin d’attendre que d’autres agences agissent avant de prendre des mesures pour réprimer les abus sur le marché, a déclaré la sénatrice Elizabeth Warren à Bloomberg.

L’actualité des adoptions

Les Le PDG de Mastercard, Michael Miebach, a déclaré lors de l’appel aux résultats du troisième trimestre que sa récente acquisition de la société d’analyse de crypto CipherTrace c’est une « opportunité de service massive ». « Nous ne pouvons pas courir assez vite en ce moment pour entrer dans l’espace. [controles de cumplimiento de transacciones criptográficas], car de nombreuses autres personnes sont profondément impliquées dans les crypto-monnaies et ces questions ne sont pas résolues », a-t-il ajouté. La Université de Pennsylvanie acceptera les crypto-monnaies comme paiement des frais de scolarité pour un nouveau programme en ligne à École de Wharton , faisant de Penn la première institution de l’Ivy League et de Wharton la première école de commerce américaine permettant aux étudiants de payer leurs frais de scolarité en utilisant la monnaie numérique, le Philadelphia Business Journal. signalé. L’option est limitée au cours Blockchain Economics and Digital Assets, un programme de certification de six semaines développé en partenariat avec le cabinet de conseil blockchain. Groupe Prisme , où les paiements cryptographiques en bitcoin (BTC), éther (ETH) et USD Coin (USDC) seront acceptés.

Actualités minières

La difficulté de l’extraction de Bitcoin, ou la mesure de la difficulté de rivaliser pour les récompenses minières, devrait augmenter d’environ 7% en deux jours, atteignant peut-être 21,55T, selon les Estimations de BTC.com. Il s’agirait de la huitième hausse consécutive, alors que la mesure se dirige vers son plus haut historique de 25,05 T, observé à la mi-mai. Le fournisseur de solutions informatiques Canaan a annoncé un bon de commande de suivi pour Technologies de la chaîne de blocs HIVE pour 6 500 unités de ses machines de minage Avalon Bitcoin. HIVE dispose actuellement d’environ 1,2 EH / s de capacité d’extraction de Bitcoin, et avec ce nouvel achat, le pipeline bitcoin ASIC de HIVE sera à 2 EH / s d’ici décembre 2021 et 3 EH / s d’ici mars 2022, ont-ils ajouté.

Actualités juridiques

Le procureur général du New Jersey et le Bureau des valeurs mobilières de Le New Jersey a annoncé des ordonnances de cesser et de s’abstenir contre cinq sites Web exécutant des escroqueries de crypto-monnaie qui ont coûté près de 900 000 $ à trois victimes. Investissements en vrac , Forte Commerce , Dilna Investments d / b / a Fidelity Revenue , Exploitation minière RealBitcore et FilefxOption tous, selon les autorités, font de la publicité aux investisseurs en utilisant une combinaison de promesses de rendement déroutantes, de fausses demandes d’enregistrement ou de licence et de faux témoignages.