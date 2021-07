De nouveaux modèles d’apprentissage virtuel émergent pour les compétences afin de soutenir le lieu de travail numérique : Rajiv Kumar, vice-président, SumTotal Systems India

Entretien | Rajiv Kumar, vice-président et chef de pays, SumTotal Systems India

Entrevue: Les discussions autour de la reconversion et de l’amélioration des compétences se sont multipliées pendant la pandémie de Covid-19, alors que les entreprises s’adaptent aux nouvelles réalités économiques, aux nouvelles méthodes de travail et au développement de nouvelles cultures de travail. Plusieurs organisations ont adopté la numérisation et permis le travail à distance, mais est-ce suffisant pour l’avenir du travail ? Rajiv Kumar, vice-président et leader national de SumTotal Systems India, qui propose une suite d’apprentissage et de développement des talents, explique que les organisations de Shubhra Tandon doivent requalifier et améliorer les compétences de la main-d’œuvre pour proposer de nouveaux modèles commerciaux à l’ère post-pandémique. Extraits édités :

Quand on parle de reconversion, de quel secteur et de quelles compétences parlez-vous ?

La plupart des industries ont été gravement touchées par le ralentissement économique mondial dû à la pandémie. Cependant, quelques industries comme les télécommunications et les produits pharmaceutiques ont vraiment prospéré. Alors que les organisations informatiques et de services informatiques se concentrent sur l’amélioration des compétences technologiques et des développeurs, nous assistons à un pic d’intérêt pour le développement du leadership, la sécurité au travail et la conformité dans tous les secteurs. Les organisations à l’ère post-pandémique envisagent également d’investir dans la dextérité numérique, la productivité et les compétences en collaboration pour être en mesure de constituer une main-d’œuvre résiliente, agile et adaptable.

Y a-t-il des secteurs en dehors de l’informatique où des lacunes de compétences apparaissent, et si oui, quelles sont ces compétences ?

Les modèles commerciaux et la mise sur le marché peuvent varier d’un secteur à l’autre, mais bon nombre des aptitudes et des compétences requises pour exécuter et obtenir le résultat requis peuvent se chevaucher de manière significative entre les entreprises et les segments de l’industrie. Alors que nous assistons à un développement ciblé des compétences dans des domaines spécifiques comme la technologie, l’accent est mis de plus en plus sur le développement du leadership, la transformation numérique et l’innovation, la productivité et la collaboration, et les compétences commerciales comme la communication, la pensée critique, le travail d’équipe, la négociation et la gestion du temps.

Quelles sont les méthodes traditionnelles de qualification et pourquoi deviennent-elles obsolètes ?

Les modes d’apprentissage traditionnels tels que la formation en classe et l’apprentissage et le développement axés sur le contenu en ligne ont joué un rôle essentiel dans le succès avant la pandémie. Cependant, de nouveaux modèles d’apprentissage virtuel pour le développement des compétences et des compétences émergent pour soutenir le nouveau lieu de travail numérique. Certaines des raisons critiques de cette évolution sont que davantage de processus de base sont en train de passer au numérique, que les réservoirs de talents existants échouent depuis un certain temps et que la montée en puissance des nouveaux cols reflète la nécessité de mettre l’accent sur les compétences et les capacités par rapport au pedigree académique de quelqu’un.

Quelles sont les nouvelles façons dont les employés doivent être requalifiés ?

La proposition de valeur des humains dans la main-d’œuvre évolue vers des « capacités humaines », telles que la curiosité et l’empathie. Dans ce scénario, les employeurs doivent également réfléchir non seulement à la manière d’attirer les meilleurs talents, mais aussi potentiellement repenser l’apprentissage et le développement et mieux cultiver les compétences sociales et émotionnelles dont leur main-d’œuvre a besoin pour ajouter de la valeur à l’avenir.

Quels sont les défis auxquels les entreprises sont confrontées lorsqu’elles cherchent à recycler leurs employés ?

La plupart des organisations ne sont pas préparées à s’attaquer au problème critique des lacunes dans les aptitudes et les compétences. Pour réussir dans le ralentissement économique actuel, les organisations doivent non seulement combler le déficit de compétences de la main-d’œuvre, mais également avoir une idée claire de la manière de résoudre le problème. Un chemin critique vers le succès consiste à disposer des ressources nécessaires pour requalifier le bassin d’employés, car il ne s’agit pas seulement de changer les processus afin que les RH, l’apprentissage et le développement puissent suivre le rythme. Il s’agit d’équiper les salariés pour assurer l’avenir de leur entreprise. Cette dynamique va au-delà du travail à distance… Il s’agit de la façon dont les dirigeants peuvent requalifier et améliorer les compétences de la main-d’œuvre pour proposer de nouveaux modèles commerciaux à l’ère post-pandémique.

