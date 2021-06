De nouveaux moteurs Honda en route au Grand Prix de France

Red Bull et AlphaTauri viendront au Grand Prix de France armés de nouveaux moteurs Honda pour les quatre pilotes.

Mercedes et Ferrari ont commencé à introduire de nouveaux moteurs la dernière fois à Bakou.

Les équipes d’usine et leurs clients ont tous reçu de nouveaux groupes motopropulseurs, MGU-H et échappements, couvrant 14 des 20 pilotes de la grille de Formule 1.

Mercedes, Ferrari, McLaren, Williams et Aston Martin ont également utilisé de nouvelles MGU-K au Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Et au Paul Ricard, c’est au tour de Honda, le constructeur japonais remettant un nouveau moteur à Max Verstappen, Sergio Perez, Pierre Gasly et Yuki Tsunoda.

Cela amène Tsunoda sur son troisième moteur de la saison, le maximum autorisé avant le début des pénalités de grille.

Tsunoda avait endommagé son premier moteur lors du Grand Prix d’Émilie-Romagne après une chute en qualifications.

La saison 2021 a été jusqu’à présent très réussie pour Honda. Verstappen est en tête du championnat des pilotes avant le Grand Prix de France, tandis que Red Bull détient une avance de 26 points sur Mercedes dans le championnat des constructeurs.

Gasly était également en pleine forme à Bakou, se qualifiant P4 avant de monter sur le podium avec une finition P3.

Pendant ce temps, l’équipe Mercedes a connu quelques courses difficiles, ne récoltant que sept points aux GP de Monaco et d’Azerbaïdjan, mais Honda s’attend à ce que ses rivaux reviennent en force.

“À l’exception de l’accident de Verstappen, ce fut une bonne course pour Honda”, a déclaré leur directeur technique Toyoharu Tanabe aux médias japonais, dont Motorsport.com, alors qu’il réfléchissait à Bakou.

« C’était la première course dans laquelle nous nous sommes engagés en tant que leaders à la fois dans les championnats des pilotes et des constructeurs. Nous pouvons travailler vers la prochaine course dans cette même position. Il y a encore des domaines à examiner, mais le résultat de cette course était bon.

« Quatre voitures ont atteint la Q3 et deux voitures étaient sur le podium. À cet égard, je pense que les voitures et les groupes motopropulseurs de nos deux équipes ont évolué plus que jamais.

“Mercedes, cependant, ne reste pas immobile, ils vont riposter. Ce résultat est bon, mais cela ne veut pas dire que nous serons bons dans les prochaines courses.

