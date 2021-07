De nouveaux motoristes jettent un « regard sérieux » sur la Formule 1

in

Ross Brawn a déclaré que de nouveaux fabricants de moteurs potentiels envisagent sérieusement de participer à la Formule 1 dans les cinq prochaines années.

Les commentaires du directeur général des sports mécaniques de F1 ont été faits à la suite d’une réunion entre les acteurs du moteur au Red Bull Ring le week-end dernier pour discuter de l’avenir des groupes motopropulseurs dans le sport.

De nouvelles réglementations sur les moteurs devraient actuellement être introduites en 2025, mais il existe un soutien dans certains milieux, en particulier de la part des directeurs d’équipe Mercedes et Red Bull, Toto Wolff et Christian Horner, pour retarder cela d’un an.

Il y a de l’optimisme quant au fait que la nouvelle réglementation attirera d’autres constructeurs et il a été jugé très positif qu’Audi et Porsche aient choisi d’assister à la réunion en Autriche, dans l’optique de renforcer éventuellement un intérêt pour la Formule 1 qui existe depuis un certain temps.

Cet espoir a été confirmé par Brawn, qui a été particulièrement encouragé par le fait que les décideurs de ces deux sociétés étaient présents sur le site de Spielberg pour entendre ce qui était mis en avant.

“Je pense que la Formule 1 est dans une position très forte en ce moment. Je pense que d’autres fabricants voient l’engagement que nous obtenons et ils le regardent et disent “est-ce pour nous ?” », a déclaré Brawn à Channel 4.

«Au moins, nous en sommes à ce stade où ils ont un regard sérieux.

« La rencontre a été vraiment positive. Il n’est parvenu à aucune conclusion, mais il a défini les prochaines étapes que nous pouvons franchir et cela a impliqué de nouveaux fabricants.

“Ils [Audi and Porsche] assisté et je dois dire que c’était une étape vraiment positive de réunir les PDG de ces entreprises pour une réunion.

“Ce temps est précieux et le fait qu’ils l’aient consacré à une réunion sur la Formule 1 montre, je pense, l’importance de la Formule 1 et l’engagement qu’ils ont dans la Formule 1.”

Brawn, en particulier, pense que l’intérêt des futurs motoristes montre la direction positive dans laquelle se dirige la F1, en particulier au cours d’une saison avec un niveau de compétitivité plus élevé alors que Red Bull sape la domination dont Mercedes jouit depuis 2014.

“Je suis vraiment content de là où nous en sommes”, a-t-il ajouté. « Nous ne nous reposons pas du tout sur nos lauriers mais, comme vous le savez, les chiffres sont solides et nous voulons nous assurer que ce nouveau moteur touche de nombreuses bases.

« Il doit être pertinent. Nous aurons certainement un carburant durable et sans carbone, ce doit être un excellent moteur de course. Nous voulons que les fans de Formule 1 soient fiers de regarder les courses de Formule 1. »

