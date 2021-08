De nouveaux mystères de carte Warzone émergent dans la saison 5 de Call Of Duty

La saison 5 de Call of Duty est en direct dans Warzone, et les joueurs voudront peut-être enquêter sur les nouvelles structures mystérieuses de Verdansk ’84. Les portes rouges de Warzone commencent également à se comporter différemment. Comme mentionné précédemment dans le blog d’Activision, Warzone aura un événement de mi-saison sur le thème de Red Door, mais il vaut la peine de spéculer si tous les nouveaux changements de carte seront liés à l’événement, ou s’il y a d’autres mystères ou quêtes d’œufs de Pâques à découvrir avant cette date. Alors, que se passe-t-il à Verdansk ?

Stations de diffusion mobiles

En regardant simplement Verdansk ’84, les changements de carte de la saison 5 sont assez subtils. Ne vous attendez pas à des changements de paysage drastiques ou à des points d’intérêt majeurs. Au lieu de cela, les joueurs peuvent enquêter sur les stations de diffusion mobiles, qui sont comme les camions cargo Bertha, mais avec une antenne géante sur le plateau du camion. On ne sait pas à quoi serviront ces antennes mobiles, mais certaines d’entre elles émettent un bourdonnement ou une sorte de fréquence radio. Cela pourrait très bien être lié au récit de lavage de cerveau des portes rouges et des nombres de la saison 5.

Station de diffusion mobile

Dans le blog d’aperçu de la saison 5 de Call of Duty, la description d’Activision des stations de diffusion mobile explique que les stations apparaissent au hasard à chaque match et encourage les joueurs à “voir de quoi ils parlent en se rapprochant d’eux, mais assurez-vous de garder votre tête et écoutez l’émission que chacun émet…”

Ces stations n’ont pas de butin et il ne semble pas encore y avoir de moyen d’activer ces antennes.

Des conteneurs d’expédition

Les joueurs remarqueront également que des piles de conteneurs d’expédition rouges apparaissent maintenant partout à Verdansk. Ces mystérieuses structures de caisses sont très visibles non seulement par leur taille, mais aussi parce qu’elles sont extrêmement bruyantes. Les structures se trouvent au stade, à l’intérieur et à l’extérieur du centre-ville et à quelques autres points d’intérêt. Chacun a un générateur et ce qui ressemble à un réservoir de carburant connecté à tout ce qui se cache sous la pile de conteneurs d’expédition. Le son est peut-être le générateur qui alimente l’objet mystère, ou peut-être l’objet lui-même. Tout cela est très étrange, et il ne semble pas y avoir quoi que ce soit avec quoi interagir ici.

Structure de caisse au stade

Les stations de diffusion mobiles et les surprises des caisses pourraient être quelque chose qui vient d’être taquiné, mais les développeurs n’ont pas encore appuyé sur la gâchette. Cela pourrait être lié à l’événement de révélation de Call of Duty: Vanguard, fortement divulgué mais non confirmé, qui pourrait éventuellement arriver dès la semaine prochaine.

Si cela n’est pas lié à des chasses aux œufs de Pâques distinctes et qu’une révélation de Vanguard ne se produit pas la semaine prochaine, il y a toujours l’événement Red Door taquiné sur la feuille de route de la saison 5 en tant qu’événement de mi-saison.

Portes rouges

Et en parlant de Red Doors, ils sont toujours accessibles, mais ils se comportent maintenant différemment. Auparavant, les portes envoyaient les joueurs dans une pièce aléatoire remplie de butin. Maintenant, les joueurs sont envoyés dans un couloir rempli de portes rouges. Certaines portes téléportent simplement les joueurs dans les airs au-dessus de Verdansk, les laissant parachuter dans le combat. D’autres portes amèneront les joueurs dans une pièce remplie de butin, mais il ne semble pas y avoir d’indication sur les portes que vous devriez sélectionner.

YouTuber et chasseur d’œufs de Pâques Geeky Pastimes a une vidéo qui montre le nouveau couloir de la porte rouge et certains des dialogues que vous pouvez entendre à l’intérieur. Chaque porte semble émettre un son légèrement différent, et certaines portes vous offrent un dialogue de Stitch ou d’Adler. Il y a aussi l’image d’une cloche, qui pourrait être liée à la campagne de Black Ops Cold War, où vous incarnez un personnage nommé Bell et le récit tourne autour du lavage de cerveau Numbers.

Cela pourrait être juste une autre taquinerie, et les portes pourraient ne pas fonctionner comme le récit le prévoit, pour le moment. Nous continuerons à surveiller les portes et à mettre à jour si des changements surviennent avant la mise à jour de mi-saison.

On ne sait pas si tous ces nouveaux mystères de Warzone sont liés les uns aux autres, ou si nous sommes taquinés de plusieurs choses différentes à la fois. Espérons que les œufs de Pâques ou les événements progresseront plus rapidement que le mystère du bunker de l’année dernière qui a finalement conduit à la révélation dans le jeu de Warzone Know Your History de Cold War. Encore une fois, des fuites ont suggéré qu’Activision annoncerait officiellement Call of Duty: Vanguard le 19 août, donc peut-être que les joueurs n’auront pas à attendre plus longtemps pour savoir ce qui s’en vient.

Ces mises à jour de la saison 5 et les rumeurs de Vanguard tourbillonnent alors qu’Activision poursuit Call of Duty au milieu du procès pour inconduite sexuelle et harcèlement contre l’éditeur géant, et la prochaine entrée de la série arrive encore plus tard cette année.

