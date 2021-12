De nouveaux paiements de relance de plus de 1 000 $ arrivent

La façon dont les gens aux États-Unis vivent la pandémie de coronavirus est différente depuis près de deux ans maintenant, selon l’endroit où vous vivez. Et il en va de même pour la reprise après la pandémie. Étant donné que la géographie, bien sûr, est également un déterminant majeur du moment où un nouveau paiement de relance est versé – et qui en reçoit un.

Certes, nous parlons ici de paiements de relance des États, distincts des chèques de secours qui continuent de sortir du gouvernement fédéral. Ces derniers sont des paiements à base large, pour les Américains à travers le pays. Et, en fait, plus de ces types de paiements seront versés dans seulement deux semaines. Un sixième et dernier paiement de crédit d’impôt pour enfants arrivera le 15 décembre à des millions d’Américains. Ci-dessous, en attendant, nous examinerons certains des efforts les plus locaux liés à la relance à travers le pays. Des efforts qui, bien sûr, deviendront d’autant plus importants que le sort des nouveaux paiements mensuels de relance du gouvernement fédéral en 2022 semble encore incertain pour le moment.

Nouveaux paiements de relance aux États-Unis

Un homme est montré en train de retirer de l’argent d’un portefeuille. Source de l’image : méthaphum/Adobe

Les types de paiements liés aux mesures de relance dont nous discuterons ici vont des incitations au retour au travail aux chèques de bonus pour les enseignants. Soit dit en passant, ce résumé n’est pas non plus un récapitulatif complet de tous les contrôles de relance possibles ou des avantages connexes de chaque État et ville du pays. Il y en a tout simplement trop pour tout signaler en une seule fois. Ce qui, selon à qui vous demandez, est un bon problème à avoir.

Néanmoins, cela reflète les différents types de mesures prises pour atténuer les souffrances financières de la pandémie. Par exemple, juste pour plonger dans le vif du sujet, en parlant de l’aide aux étudiants que nous avons mentionnée ci-dessus ?

L’Ohio State University a annoncé en septembre qu’elle distribuerait 46 millions de dollars supplémentaires d’aide fédérale aux étudiants. Depuis le début de la pandémie, l’État de l’Ohio a déclaré que plus de 87 millions de dollars avaient été versés aux étudiants dans le cadre d’une assistance liée à la pandémie. Des milliers d’entre eux ont reçu une partie de cette aide sous forme de subventions d’urgence.

Et puis il y a la Californie, qui a ciblé des chèques de relance à l’échelle de l’État totalisant plusieurs centaines de dollars pour les résidents à revenu faible et moyen. Alors que des États comme l’Arizona et le Connecticut ont envoyé des chèques de 1 000 $ aux résidents qui réintègrent le marché du travail. Le chèque du Connecticut est destiné aux travailleurs qui le font après huit semaines de chômage. Alors que le chèque de 1 000 $ de l’Arizona est destiné aux travailleurs qui occupent un emploi à temps partiel (le travail à temps plein vaut 2 000 $).

Plus d’états

Ailleurs aux États-Unis, le Nouveau-Mexique a annoncé ces derniers jours que plus de 3 000 ménages à faible revenu recevront un paiement unique de 452 $ en aide financière d’urgence. Selon l’État, « le paiement unique est destiné aux résidents des États à faible revenu qui n’ont pas reçu les paiements fédéraux de relance en cas de pandémie. Une première série de paiements a été émise plus tôt cette année en juillet 2021. »

En outre:

Dans l’Oklahoma, des représentants de l’État ont récemment annoncé ce qui suit. Près de 13 millions de dollars de fonds de secours fédéraux iraient aux étudiants admissibles. Plus précisément, cet argent est destiné à leur travail en tant qu’étudiants enseignants. Les enseignants et les administrateurs de Floride ont également reçu une prime de 1 000 $ plus tôt cette année. Et ces dernières semaines, le gouverneur de l’État Ron DeSantis a proposé une autre série de paiements de bonus.