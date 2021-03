De nouveaux partenariats envoient Holo (HOT), Wanchain (WAN) et Origin Protocol (OGN) plus haut

Le 30 mars, le président-directeur général de PayPal, Dan Schulman, a déclaré à . que le géant du paiement en ligne permettrait à ses consommateurs américains de payer avec des crypto-monnaies lorsqu’ils négocieront avec des millions de ses marchands mondiaux. Il s’agit d’une étape majeure dans l’adoption généralisée des crypto-monnaies.

Vue quotidienne des données du marché Crypto. Source: Coin360

Par ailleurs, le Chicago Mercantile Exchange prévoit de lancer un nouveau contrat à terme Micro Bitcoin (BTC) le 3 mai, ce qui permettra aux investisseurs de couvrir précisément leur risque Bitcoin. Cela signifie également que les petits investisseurs qui ne pourraient pas négocier le contrat Bitcoin existant en raison de son exigence de 5 Bitcoin pourraient être en mesure de se lancer dans des produits dérivés car les contrats à terme Micro commencent à 0,1 BTC.

Alors que Bitcoin détient les feux de la rampe, plusieurs jetons ont fait des mouvements forts en arrière-plan. Voyons les performances de trois de ces jetons.

CHAUD / USDT

Le jeton Holochain HOT a été présenté sur Cointelegraph le 25 février alors que le prix était de 0,0030 $. Depuis lors, le jeton a grimpé en flèche pour atteindre un sommet intrajournalier à 0,0206 $ aujourd’hui, soit un gain de 586% en un peu plus d’un mois.

La dernière étape du rallye a été déclenchée par l’annonce du 25 mars que Holo Limited a obtenu un brevet américain pour les innovations de réseautage rrDHT au sein d’Holochain. Selon le cabinet, «ce brevet représente un moyen simple de représenter des modèles de données distribués complexes et de les gérer avec une résilience élevée.»

Holo a précisé dans un article de blog que le brevet avait été déposé pour empêcher les trolls de déposer des brevets sur cette innovation et aussi pour protéger les «droits des utilisateurs à avoir la souveraineté sur leurs données». Bien qu’il s’agisse d’une étape positive, seul le temps nous dira si Holochain peut offrir une alternative fiable à la technologie blockchain.

Les données VORTECS ™ de Cointelegraph Markets Pro ont commencé à détecter une perspective haussière pour HOT le 26 mars, avant le début du rallye.

Le score VORTECS ™, exclusif à Cointelegraph, est une comparaison algorithmique des conditions historiques et actuelles du marché dérivée d’une combinaison de points de données comprenant le sentiment du marché, le volume des transactions, les mouvements de prix récents et l’activité Twitter.

Score VORTECS ™ (vert) par rapport au prix CHAUD. Source: Cointelegraph Markets Pro

Comme le montre le graphique ci-dessus, le score VORTECS ™ pour HOT est passé au vert le 26 mars, quelques heures avant le début du rallye.

Le score VORTECS ™ est redevenu vert le 29 mars, alors que le rallye commençait. Pendant ce temps, HOT est passé de 0,0116 $ le 29 mars à un sommet de 0,0197 $ le 30 mars.

Le prix est passé d’un creux de 0,0067 $ le 25 mars à un sommet intrajournalier de 0,0206 $, un rallye de 207% en six jours. Cela montre que la tendance haussière est soutenue par une forte dynamique. Cependant, le rythme de la hausse a poussé l’indice de force relative à des niveaux extrêmement surachetés, augmentant la possibilité d’une correction mineure ou d’une consolidation dans les prochains jours.

Graphique journalier HOT / USDT. Source: TradingView

Dans les fortes tendances haussières, les taureaux achètent généralement chaque baisse mineure. Le premier support à la baisse est le niveau de retracement de Fibonacci à 38,2% à 0,0153 $. Si le prix rebondit sur ce support, cela indiquera une force. Les taureaux tenteront alors de reprendre la tendance haussière en poussant le prix au-dessus de 0,0206 $.

S’ils réussissent, la paire HOT / USDT pourrait commencer la prochaine étape de la tendance haussière qui pourrait atteindre 0,0289 $, puis 0,0308 $.

À l’inverse, si les baissiers font chuter le prix sous le niveau de retracement de 50% à 0,0136 $, la correction pourrait se creuser jusqu’au retracement de 61,8% à 0,0120 $. Habituellement, une correction aussi profonde retarde le début de la prochaine étape du mouvement ascendant.

OGN / USDT

Origin Protocol (OGN) a commencé avec un accent sur l’économie du partage, mais le projet s’est étendu à la création d’applications pour le commerce peer-to-peer et la finance décentralisée.

Origin a publié son « Litepaper » officiel le 17 mars, et le document détaille comment le tableau de bord Origin NFT permettra aux utilisateurs de créer leur propre marché avec des pages de destination personnalisées et des formats d’enchères dynamiques.

Le protocole a affirmé avoir mis aux enchères avec succès le premier album tokenisé du monde par le producteur de musique électronique 3LAU et la vente a généré 11,6 millions de dollars en 24 heures. Origin a également tweeté une annonce NFT sur le Launchpad NFT d’Origin par la musicienne multi-platine primée aux Grammy Awards, Lupe Fiasco, qui sera mise en ligne le 12 avril.

Lors d’une session AMA avec Binance Chine, le co-fondateur d’Origin, Matthew Liu, a déclaré que le protocole prévoyait d’inclure à l’avenir des baisses de NFT et des bonus pour les détenteurs d’OGN.

En plus des NFT, le protocole prévoit de développer des applications de paiement et de lancer une carte de débit Origin USD.

Le lancement du pari OGN sur Binance à partir du 4 mars et la récente inclusion de OGN en tant qu’actif collatéral sur Cream Finance pourraient également attirer des investisseurs vers le projet.

Le prix OGN a été sur une larme ces derniers jours. Il est passé de 0,75 $ le 25 mars à un sommet intrajournalier à 2,36 $ aujourd’hui, enregistrant un rendement de 214% en moins d’une semaine. Cependant, les traders semblent être en mode de réservation de bénéfices aujourd’hui, comme le montre la longue mèche du chandelier du jour.

Graphique journalier OGN / USDT. Source: TradingView

Si la réservation de bénéfices se poursuit demain, la paire OGN / USDT pourrait chuter au niveau de retracement de Fibonacci de 50% à 1,55 $. Il s’agit d’un support important car un rebond suggérera que le sentiment reste haussier et que les traders s’accumulent en cas de creux.

Une cassure et une clôture au-dessus de 2,36 $ pourraient commencer la prochaine étape du mouvement haussier qui pourrait atteindre 3,16 $, puis 3,35 $.

Au contraire, si la vente s’intensifie et brise le support de 1,55 $, la paire pourrait chuter au niveau de retracement de 61,8% à 1,36 $. Un rebond sur ce support peut maintenir la paire dans la fourchette pendant quelques jours avant le début du prochain mouvement de tendance.

WAN / USDT

Le 30 mars, Wanchain a annoncé que la State Grid Corporation of China avait choisi sa technologie blockchain pour mettre à niveau son système national de gestion des données. Cela ouvre une pléthore d’opportunités pour l’avenir.

Avant cette annonce, Wanchain attirait l’attention pour son ajout récent de fonctionnalités d’interopérabilité. Les ponts décentralisés de Wanchain reliant plusieurs réseaux blockchain pour prendre en charge les transferts inter-chaînes. Wanchain a également publié une nouvelle version de son mécanisme inter-chaîne le 26 février, qui permet le partage des actifs de wanBridge dans un pool de garanties unifié, augmentant ainsi la capacité inter-chaîne.

Le 9 mars, le fondateur et PDG de Wanchain, Jack Lu, a tweeté qu’il avait réussi à envoyer la toute première transaction Bitcoin à Ethereum en utilisant le pont direct décentralisé BTC vers ETH. Cela a été suivi par l’annonce que l’équipe testerait la compatibilité croisée de XRP avec Wanchain et Ethereum le 29 mars.

Pour réduire l’impact des frais de réseau élevés, Wanchain a annoncé qu’il réduirait de 33% les frais de gaz nécessaires pour déplacer les actifs entre les chaînes vers Ethereum afin d’apporter un certain soulagement aux utilisateurs.

Wan est passé de 1,09 $ le 26 mars à un sommet intrajournalier à 2,30 $ aujourd’hui, un rallye de 111% en cinq jours. Les traders semblent réserver des bénéfices après le rallye aujourd’hui, comme le montre la longue mèche du chandelier du jour.

Graphique journalier WAN / USDT. Source: TradingView

Le premier support à la baisse est la résistance précédente à 1,67 $. Si les taureaux peuvent inverser ce niveau pour soutenir, cela suggérera de la force. Les acheteurs essaieront alors de pousser le prix au-dessus de 2,30 $. S’ils réussissent, la prochaine cible à surveiller à la hausse est de 2,88 $.

Cependant, si les baissiers font chuter le prix en dessous de 1,67 $, la paire WAN / USDT pourrait prolonger sa chute à 1,40 $. Un rebond à ce niveau pourrait maintenir la paire dans la fourchette pendant quelques jours avant le début du prochain mouvement de tendance.

Les opinions et opinions exprimées ici sont uniquement celles de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de trading comporte des risques, vous devez effectuer vos propres recherches lorsque vous prenez une décision.