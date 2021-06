De nouveaux pâturages chez Decca Records pour Rick Nelson

Au début de 1963, Rick Nelson a fait ses adieux à Imperial Records avec quelques compilations de catalogues. Désormais l’un des visages et des voix les plus connus et les plus idolâtrés de la pop américaine depuis environ six ans, il a ensuite fait ses débuts dans sa nouvelle maison de Decca, alors que l’album For Your Sweet Love est entré dans le palmarès américain des LP en juin. 8.

Le disque contenait des choix de chansons intéressants de Nelson alors qu’il abordait le défi de dépasser le marché des adolescents qui avait été son pain et son beurre pendant si longtemps. Il a essayé une version de Ray Charles‘ « I Got A Woman », par exemple, et des paroles de Hal David, mais pas une avec un Burt Bacharach mélodie. Au lieu de cela, c’était “Pick Up The Pieces”, écrit avec Sherman Edwards et Donald Meyer.

Ados et au-delà

Le public de la pop adolescente était pris en charge par “One Boy Too Late” d’Ellie Greenwich et Tony Powers, tandis que Jerry Fuller a fourni la chanson titre et qu’il y avait plus de co-écrits par le rockeur Dorsey Burnette avec Joe Osborn, “Gypsy Woman” (pas la chanson de Curtis Mayfield d’abord coupée par les Impressions en 1961) et “Everytime I See You Smiling”.

Alors que les best-sellers d’Imperial par Rick Nelson et It’s Up To You étaient des vendeurs modestes avec de brèves séries de graphiques, For Your Sweet Love l’a ramené au niveau supérieur. En 19 semaines, il a culminé à la 20e place, même s’il s’est avéré être son avant-dernière apparition dans le Top 20 des albums, suivi au début de l’année suivante par Rick Nelson Sings “For You”.

Après cela, il faudra six ans avant que Nelson ne fasse à nouveau le compte à rebours de l’album américain. À ce moment-là, il avait sans crainte embrassé un style country rock qui contrastait assez avec ses créations pop antérieures.

