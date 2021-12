De nouveaux pâturages pour Tom Jones

Tom Jones a toujours reconnu le rôle important que Jerry Lee Lewis a joué dans son éducation musicale. En tant que chanteur émergent, il aimait l’énergie brute des disques rock’n’roll de Killer, mais il en est venu à apprécier également son style country plus tard. Le 3 décembre 1966, une chanson qu’il avait admirée dans sa version de Jerry Lee a donné à Tom son deuxième sommet des charts britanniques, lorsque son single Decca « L’herbe verte verte de la maison » grimpé au n°1.

La chanson a été écrite par Claude « Curly » Putman, un homme avec une Beatles lien. C’est sa ferme au Tennessee qui Paul McCartney et les ailes chantaient quand ils ont eu un tube avec « Junior’s Farm » en 1974, après qu’ils y soient restés. Mais une décennie plus tôt, « Green Green Grass » était en passe de devenir la composition de sa vie, enregistrée par d’innombrables stars, dont plus tard Johnny Cash, George Jones, Elvis Presley, et plein d’autres.

L’enregistrement initial de la chanson a été réalisé par Johnny Darrell, mais la première version à succès a été réalisée par le géant country Porter Wagoner, qui l’a hissée au 4e rang des charts country aux États-Unis à l’été 1965. Une autre star de country, Bobby Bare, l’a également fait. en 1965, à peu près au même moment où le tueur a mis la main dessus. La version de Jerry Lee figurait sur son album Country Songs For City Folks cette année-là, et c’est celle que Tom a entendue lors d’une visite à New York et a décidé d’enregistrer la chanson lui-même.

Lorsque la version de Jones de « Green Green Grass Of Home » est sortie, les enjeux étaient élevés, car son précédent single, « This and That », n’avait lutté qu’à la 44e place au Royaume-Uni, et il n’avait pas atteint le Top 10 depuis son premier tube, « It’s Not Unusual », est passé au n°1. La nouvelle version a changé tout cela, grimpant rapidement et atteignant le sommet du premier palmarès de décembre 1966. Elle est devenue un million de vendeurs au Royaume-Uni et le numéro 1 de Noël cette année-là, avec un règne de sept semaines jusqu’à la mi-janvier. Aux États-Unis, le single a atteint le n ° 11 et il est également allé au n ° 1 en Australie. L’herbe était soudainement beaucoup plus verte pour Tom Jones.

