De nouveaux Pokémon Funko Pops arrivent, y compris un Jumbo Charizard

Funko a dévoilé plusieurs nouvelles figurines Pokémon Pop qui devraient bientôt rejoindre sa gamme, dont une qui sera particulièrement recherchée (et oui, elle est déjà épuisée).

Pidgeotto, Caterpie, Dragonite et un Squirtle métallique sont tous actuellement disponibles en pré-commande, et un Jumbo Charizard complète l’ensemble. Malheureusement, ce dernier est exclusif à Target et est déjà épuisé, alors espérons avoir plus de stock plus tard.

Bientôt : Pop ! Jeux – Pokémon. Découvrez tous ces @Pokemon Pops ! et ajoutez à votre équipe, pré-commandez maintenant ! https://t.co/VRn1aiXIzs #Funko #FunkoPop #Pokémon pic.twitter.com/hlofNCn59h— Funko (@OriginalFunko) 8 septembre 2021

Mis à part Charizard, qui sera lancé le 8 janvier de l’année prochaine, les chiffres seront tous publiés le 6 février 2022. Vous pouvez voir la gamme ici sur Target si vous êtes intéressé ; les figurines de taille normale sont disponibles pour 8,99 $ chacune.

D’autres Pokémon de génération 1 précédemment annoncés comme Pikachu, Horsea, Goupix et M. Mime sont également disponibles à l’achat ou en précommande sur le même lien.

Avez-vous des Pokémon Funko Pop sur votre étagère à la maison ? Essayerez-vous de mettre la main sur ce Jumbo Charizard ? Faites-le nous savoir avec un commentaire.

