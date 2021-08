De nouveaux prétendants espagnols émergent pour la star dont Chelsea « a l’intention de se séparer »

L’Atletico Madrid est devenu un autre candidat à la signature du défenseur de Chelsea Kurt Zouma, selon des informations en Espagne.

Zouma s’est récemment retrouvé au centre d’une bataille de transfert, malgré sa volonté de rester à Chelsea. Le Français est avec les Bleus depuis 2014, faisant 150 apparitions de part et d’autre de périodes de prêt avec Saint-Etienne, Stoke City et Everton. Cependant, il y a eu de plus en plus de spéculations sur une sortie au cours de la semaine dernière.

Chelsea aurait tenté d’envoyer Zouma à Séville comme un poids dans leur offre d’ouverture pour Jules Kounde. La tentative n’a pas été tout à fait réussie, bien que les deux joueurs restent en ligne pour se déplacer. Kounde est actuellement la principale cible de Chelsea et ils espèrent conclure un accord avec ou sans Zouma dans l’autre sens.

Le joueur de 26 ans a également été lié à d’autres destinations au lieu de Séville. Par exemple, West Ham était prêt à lui offrir un déménagement à travers Londres. Il semble juste hors de portée financièrement pour eux, cependant.

Mais Zouma est de retour à l’ordre du jour des transferts en Espagne, où l’Atletico est la dernière équipe à être liée. Selon Fichajes, il est l’une des trois options qu’ils envisagent pour renforcer leur défense.

Les autres sont Benoit Badiashile de Monaco et Nico Elvedi du Borussia Mönchengladbach. Cependant, Zouma est le premier nom mentionné dans le rapport et serait la principale cible de l’Atletico.

Fichajes affirme que les champions espagnols l’admirent en raison de son “physique et de sa force”. Chelsea « a l’intention de se séparer » de lui cet été pour faire place à Koundé, il pourrait donc bien être disponible au juste prix.

Zouma a encore deux ans sur son contrat avec Chelsea, ce pourrait donc être le moment optimal pour eux de le vendre avant que sa valeur ne diminue trop.

Il a joué 24 fois en Premier League la saison dernière, dont neuf apparitions après l’arrivée de Thomas Tuchel en tant qu’entraîneur en janvier. Il est de plus en plus douteux de savoir s’il en ajoutera davantage sous le tacticien allemand.

“Koundé est l’avenir”

Chelsea doit vendre un défenseur central pour permettre à Kounde de le rejoindre, Zouma semblant être la victime probable.

Alors que ce dernier a raisonnablement bien fait pour le club, l’homme de Séville serait une mise à niveau – une opinion soutenue par un ancien homme de Chelsea.

“(Kounde) est un joueur fantastique”, a déclaré Frank Leboeuf à ESPN. «Il a tout et c’est un guerrier et il n’abandonne jamais. Il a tout et c’est l’avenir à coup sûr.

“C’est peut-être une opportunité pour Chelsea de l’avoir peut-être pas cette saison, mais la saison prochaine.

«Je ne sais pas ce que Koundé veut faire dans sa vie, s’il est prêt à être sur le banc plus qu’il ne le pense. C’est à lui de décider. Ce serait une bonne signature pour Chelsea.

