De nouveaux problèmes font surface pour la banque Dhanlaxmi

Un actionnaire et deux autres ont saisi le tribunal contre la décision du conseil d’administration de rejeter leur candidature au poste d’administrateur, à soumettre aux membres lors de l’assemblée générale annuelle prévue le 29 septembre.

Les problèmes semblent sans fin pour Dhanlaxmi Bank, avec des actionnaires importants, dont NRI Ravi Pillai, s’engageant en conflit avec le conseil d’administration.

KN Madhusoodan, un actionnaire de la société, P Mohanan et Prakash DL ont approché le tribunal pour demander aux intimés – RBI et Dhanlaxmi Bank – de s’acquitter de leurs responsabilités statutaires en vertu de l’article 160 de la Loi sur les sociétés pour informer les membres de la candidature de les pétitionnaires pour le poste d’administrateur tel que mandaté en vertu de l’article 160 (2) de la Loi sur les sociétés.

Le conseil d’administration de la banque a arbitrairement rejeté les candidatures des cinq candidats, dont l’actionnaire de premier plan Ravi Pillai (B Ravindran Pillai) et l’ancien administrateur indépendant PK Vijayakumar, déposées en vertu de l’article 160 de la loi sur les sociétés, a déclaré à FE une source haut placée.

Les pétitionnaires ont dû présenter leur candidature en vertu de l’article 160 de la loi sur les sociétés après que le conseil d’administration a décidé de différer leur candidature.

“L’action du conseil d’administration n’a aucun fondement juridique car les noms de P Mohanan et Prakash ont été préalablement approuvés par le comité de nomination et de rémunération lors de sa réunion du 23 juillet 2021”, ont indiqué des sources.

«C’est un conseil tronqué et ils veulent le garder ainsi pour avoir une participation majoritaire. Il n’y a que 8 administrateurs, dont 2 nommés RBI, et cela les aide à prendre des décisions unilatérales contre les intérêts des actionnaires », ont ajouté des sources.

Ravi Pillai détient une participation de 10 % dans le prêteur et a siégé au conseil d’administration jusqu’en mai 2020. Il a dû quitter à 70 ans. Plus tard, la RBI a relevé la limite d’âge pour les administrateurs non exécutifs, y compris le président, à 75 ans. CK Gopinathan et les deux membres de sa famille détiennent ensemble près de 10 % de la banque. NRI MA Yussuffali et Kapil Wadhawan détiennent 5% du capital.

