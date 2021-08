De nouveaux projets cryptographiques sont à la hausse Nouveaux médias cryptographiques

Les métavers de la blockchain, les jetons non fongibles, la finance décentralisée et d’autres projets à chaud prennent d’assaut le monde de la cryptographie.

Que sont les métaverses blockchain ?

Les métaverses Blockchain vous permettent de créer du contenu dans un monde virtuel. C’est idéal pour les jeux, les expériences sociales et plus encore. Nous avons tous entendu parler de métavers comme Sims et Roblox, qui sont des jeux à succès avec des dizaines de millions d’utilisateurs actifs.

D’un autre côté, et si nous voulions acheter et partager nos créations avec d’autres de manière décentralisée ? C’est là que les métaverses blockchain entrent en jeu ! En d’autres termes, ils nous permettent de créer du contenu qui existe sur un grand livre distribué et est accessible sans intermédiaire. Ces projets ont beaucoup de valeur.

Prenons l’exemple de Next Earth. Imaginez un monde où chacun a sa propre parcelle d’immobilier virtuel. La vision à long terme est que vous pouvez construire tout ce que vous voulez sur votre terrain : une maison, un fort dans les arbres, une ville médiévale ou n’importe quoi entre les deux.

Avec l’avènement de la technologie blockchain comme Ethereum, nous pouvons désormais créer un contenu immersif appartenant à son créateur et accessible au public. Cela signifie que les utilisateurs sont incités à adhérer aux règles de la plate-forme puisqu’ils sont propriétaires de leur propriété (ou de leur crypto-collection).

De plus, comme le contenu est immuable sur la blockchain, il est facile pour d’autres personnes de vérifier que ce que vous avez construit existe réellement. Le résultat final ? Une expérience plus engageante et sociale pour tous. Ces métavers en sont encore à leurs balbutiements, mais ont un potentiel incroyable pour transformer les jeux en ligne et les expériences sociales.

Il existe plusieurs autres précurseurs dans cet espace, notamment Decentraland et Earth2.

Qu’est-ce qu’un NFT ?

Les jetons non fongibles (NFT) permettent aux utilisateurs d’échanger des actifs numériques représentant des choses de la musique aux œuvres d’art numériques sans avoir à les échanger via un intermédiaire comme un échange centralisé.

Ils sont uniques car ils ne peuvent être échangés qu’en tête-à-tête sans possibilité de rétrofacturation ou de fausses transactions. Cela les rend sûrs et sans confiance par rapport aux actifs physiques traditionnels, qui pourraient potentiellement être répliqués ou falsifiés.

Nous avons entendu parler des NFT pour la première fois lorsque des artistes ont commencé à vendre des représentations numériques de leur travail appelées «CryptoPunks» en 2017. À la même époque, nous avons également assisté à l’explosion des CryptoKitties. Aujourd’hui, les NFT sont devenus un phénomène mondial sérieux, les objets de collection se vendant des millions de dollars à la fois.

Quelle que soit la manière dont vous choisissez de classer les NFT, qu’il s’agisse d’actifs virtuels, d’accessoires de divertissement numérique ou d’objets de collection cryptographiques, une chose reste claire : ils ont un potentiel énorme.

Qu’est-ce que la Finance Décentralisée ?

La finance décentralisée ne concerne pas seulement les NFT, c’est aussi le concept d’actifs cryptographiques existant sur une blockchain sans aucun contrôle ou surveillance centralisé. Il s’agit d’un grand écart par rapport à la façon dont les produits financiers traditionnels comme les actions et les obligations ont été traités dans le passé.

La bonne nouvelle est qu’elle ouvre toutes sortes de possibilités pour de nouveaux types de produits financiers, notamment les valeurs mobilières et les fonds d’investissement.

Étant donné que la propriété de ces titres existe sous forme de jetons non fongibles sur une blockchain, nous pouvons tous nous mettre d’accord sur leur valeur telle que représentée par le propriétaire de chaque jeton. Cela signifie que nous n’avons pas besoin de faire confiance aux gouvernements, aux banques ou à d’autres institutions centralisées pour déterminer leur valeur réelle – nous pouvons simplement nous fier aux mathématiques.

Nous pouvons même programmer des contrats intelligents dans ces jetons pour automatiser certains aspects de leur émission et de leur transfert. Imaginez si vous pouviez créer votre propre jeton de sécurité soutenu par des actions réelles.

Les fonds d’investissement (pensez aux fonds DAO) sont très similaires aux titres ci-dessus, sauf qu’au lieu d’avoir un « émetteur réel » gérant votre fonds, il pourrait y avoir des milliers ou des centaines de milliers de personnes contribuant au fonds via des droits de vote via des organisations autonomes décentralisées (DAO) .

De la même manière que les DAO régissent la gouvernance des applications dans les applications décentralisées, ils pourraient également être utilisés pour régir les rendements et la gestion du capital des fonds d’investissement, permettant à toute personne possédant un portefeuille de crypto-monnaie de participer.

En conclusion, la combinaison de la technologie blockchain avec des contrats intelligents et une gouvernance décentralisée permet de créer un système financier moins cher, plus transparent et beaucoup plus démocratique que les systèmes traditionnels.