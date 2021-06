De nouveaux projets de loi antitrust signalent de grands changements pour Google, Amazon, Facebook, Apple

Les législateurs américains ont présenté cinq nouveaux projets de loi qui visent les plus grands noms de la technologie, en particulier Amazon, Apple, Facebook et Google. Les projets de loi visent à affaiblir l’emprise économique de ces entreprises dans le monde.

Le représentant David N. Cicilline a présenté la nouvelle législation antitrust, affirmant que l’objectif est d’uniformiser les règles du jeu entre les plus grandes entreprises et tout le monde. “À l’heure actuelle, les monopoles technologiques non réglementés ont trop de pouvoir sur notre économie. Ils sont dans une position unique pour choisir les gagnants et les perdants, détruire les petites entreprises, augmenter les prix des consommateurs et mettre les gens au chômage.”

Les cinq projets de loi représenteraient la plus grande poussée des législateurs pour réglementer le pouvoir des Big Four, qui ont une valeur nette combinée d’environ 2 000 milliards de dollars et un capital de marché encore plus important.

Un projet de loi, le “Platform Competition and Opportunity Act”, rendrait plus difficile pour les grandes entreprises technologiques de racheter leurs concurrents. C’est quelque chose dont des entreprises comme Facebook ont ​​été accusées, en particulier en ce qui concerne WhatsApp et Instagram. La « Loi sur la modernisation des frais de dépôt de fusion » introduit également la première mise à jour des frais de dépôt de fusion en deux décennies, ce qui rend plus coûteux le dépôt des documents appropriés.

Deux des projets de loi, l’« American Innovation and Choice Online Act » et le « Ending Platform Monopolies Act », limiteront davantage la domination de ces entreprises en leur interdisant d’accorder à leurs propres produits et services un traitement préférentiel par rapport aux concurrents qui dépendent services, une décision qui affecterait probablement le plus Amazon. Amazon a récemment été victime d’un procès antitrust qui prétend que la société n’est pas juste envers les détaillants tiers. Les projets de loi rendraient illégal pour les entreprises d’offrir un “produit ou service que la plate-forme couverte exige qu’un utilisateur professionnel achète ou utilise comme condition d’accès à la plate-forme couverte”.

Enfin, la loi « Augmenting Compatibility and Competition by Enabling Service Switching (ACCESS) Act » obligera les entreprises à faciliter le changement de plateforme pour les entreprises et les consommateurs grâce à une interopérabilité accrue.

La nouvelle législation fait suite à une enquête de 16 mois sur le fonctionnement d’entreprises comme Google et Facebook, concluant qu’elles détiennent toutes des monopoles injustes. Les projets de loi sont présentés pour donner aux consommateurs plus de liberté de choix et signaler des changements majeurs à l’horizon pour les grandes technologies, qui sont toutes confrontées à une nouvelle législation dans d’autres régions comme l’UE, l’Australie et l’Inde.

Google, dont le logiciel alimente tous les meilleurs téléphones Android, fait déjà face à un recul de ses efforts pour améliorer la confidentialité en ligne, craignant que cela ne fasse que renforcer l’emprise de l’entreprise sur Internet. La nouvelle législation intervient également juste avant le Prime Day d’Amazon plus tard ce mois-ci, que la société a présenté comme une grande aide pour les petites entreprises.

Les projets de loi doivent passer un vote au sein du comité judiciaire de la Chambre avant d’être présentés à l’ensemble de la Chambre et éventuellement au Sénat.

