De nouveaux rapports examinent la «machine à emploi» tendue d’Amazon et le prétendu problème racial

(Photo Amazon)

Les pratiques d’emploi d’Amazon ont été examinées au microscope mardi alors que deux rapports détaillés du New York Times et de Recode révèlent comment le géant de la technologie a du mal à gérer son effectif massif au milieu d’allégations d’inégalité raciale et de mauvais traitement des employés d’entrepôt.

Le seul centre de distribution d’Amazon à New York a atteint des records d’expédition et augmenté ses ventes pendant la pandémie, mais une enquête du New York Times montre que la méthode de gestion de son personnel de l’entreprise était tendue. Le NYT a découvert que le géant de la vente au détail avait « brûlé » les travailleurs lors de licenciements, bloqué les prestations et échoué dans la communication.

Le Times a résumé ses conclusions ici. Quelques autres points à retenir de son rapport :

Le taux de rotation d’Amazon pour les associés horaires est d’environ 150% par an, même avant la pandémie, selon le NYT. Le taux de rotation inquiète certains cadres qui ont comparé le problème à la combustion de combustibles fossiles malgré le changement climatique. Le système d’invalidité et de congé d’Amazon a connu des problèmes qui ont conduit les travailleurs qui ont demandé un congé à être pénalisés pour avoir manqué le travail et licenciés par erreur. Les employés sont suivis par leur vitesse. Se déplacer trop lentement ou avoir trop de temps d’inactivité pourrait entraîner un licenciement, selon le rapport. En 2019, plus de 60 % des employés du centre de distribution d’Amazon à New York, JFK8, étaient noirs ou latinos. Mais le NYT a constaté que les employés d’entrepôt noirs étaient 50% plus susceptibles d’être licenciés que leurs pairs blancs.

Nous avons *beaucoup* de nouvelles informations sur Amazon. Veuillez lire l’article – une histoire vraie, avec des rebondissements. Mais voici une feuille de route de nos conclusions sur le taux de roulement élevé, les inégalités raciales alarmantes, les licenciements erronés et comment tout cela est lié aux idées de Bezos sur les travailleurs paresseux. https://t.co/8coY7cFIcK – Jodi Kantor (@jodikantor) 15 juin 2021

Les travailleurs quittent Amazon pour de nombreuses raisons, et certains disent qu’ils sont reconnaissants pour un bon emploi à court terme à 15 $ avec des avantages sociaux, mais ce taux de rotation est bien supérieur à celui de ses pairs et suggère un modèle d’emploi différent – Karen Weise (@KYWeise) 15 juin 2021

Le traitement réservé aux employés par Amazon a été examiné ces derniers temps, avec un mouvement de syndicalisation étroitement surveillé dans son entrepôt de Bessemer, en Alabama, plus tôt cette année. Les employés ont voté contre la représentation syndicale par une large majorité, mettant fin à ce qui était l’effort le plus sérieux pour syndiquer un segment de la main-d’œuvre dans l’entreprise de 27 ans.

Dans sa lettre annuelle aux actionnaires publiée en avril, le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, a déclaré qu’il s’était engagé à faire d’Amazon “le meilleur employeur de la planète et le lieu de travail le plus sûr de la planète”.

Dans un rapport distinct de Recode également publié mardi, des dizaines d’employés noirs d’Amazon ont raconté des préjugés raciaux et de la discrimination à leur encontre.

Cinq poursuites différentes contre Amazon d’employés actuels et anciens ont été déposées récemment, chacune par des femmes de couleur alléguant une discrimination raciale.

Au-delà des poursuites, le rapport Recode a également noté des expériences de discrimination de la part de plus de 30 employés d’Amazon. Beaucoup ont appelé la chef du département, Beth Galetti, dont l’expérience antérieure n’est pas dans les RH mais dans les logiciels. Ils ont également déclaré que le problème était enraciné dans la culture acharnée et concurrentielle d’Amazon.

Autres points à retenir du rapport Recode :

La division diversité, équité et inclusion d’Amazon a subi de multiples changements. Amazon a temporairement placé un avocat du travail à la tête de la division qui n’a pas d’expérience avec le travail de DEI, selon Recode. Cet avocat a maintenant été retiré de l’équipe DEI. Les employés ont déclaré qu’avant le meurtre de George Floyd, les RH d’Amazon n’avaient pas priorisé le travail de DEI. Ils ont déclaré à Recode que Galetti minimisait ou résistait à l’idée que les employés des groupes sous-représentés sont naturellement désavantagés par rapport à leurs pairs. Amazon a fait des progrès dans l’augmentation du nombre d’employés sous-représentés dans les postes d’entreprise, principalement les niveaux d’entrée et les cadres intermédiaires. La société a publié des données plus tôt cette année montrant que le nombre d’employés noirs et Latinx est passé de 5,4% et 6,6% respectivement en 2019 à 7,2% et 7,5% en 2020. Les cadres noirs et Latinx représentaient 1,9% et 2,9% des postes de direction. , respectivement, en 2019, et 3,8% et 3,9%, respectivement, en 2020, selon Recode.

Sujet : En février, nous avons publié une enquête sur les allégations d’employés de Black Amazon concernant les préjugés au sein de l’entreprise (https://t.co/AoCUdWuPqm) J’ai depuis essayé d’apprendre pourquoi ces problèmes s’enveniment. Un fil conducteur a été le service RH d’Amazon.https://t.co/GgyQqMcK3w – Jason Del Rey (@DelRey) 15 juin 2021

Nous avons contacté Amazon pour commenter les rapports et nous mettrons à jour lorsque nous aurons une réponse.