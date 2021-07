De nouveaux rapports sur Kingsley Coman suggèrent qu’il annulera son contrat au Bayern Munich

in

L’arrivée de Leroy Sane a apporté plus de soucis que de joie au Bayern Munich, notamment pour le front office du club. En termes simples, Sane a brisé la structure salariale, et maintenant, les patrons ont du mal à renouveler les contrats avec des joueurs comme Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Kingsley Coman.

Alors que la nouvelle d’hier annonçait les détails du contrat proposé par les représentants de Coman et la réponse du Bayern, nous avons aujourd’hui un nouvel aperçu de la situation contractuelle compliquée avec Kingsley Coman.

Die #Coman-Seite geht davon aus, den Bayern demnächst ein Angebot eines interessierten Vereins vorlegen zu können. Sollte keine Einigung erzielt werden, würde der Spieler auch bis zum Ende seines Vertrags (2023) à München bleiben. #FCBayern https://t.co/nZyMJM8pGo – Philipp Kessler (@kessler_philipp) 19 juillet 2021

Kessler, qui est le journaliste de TZ, suggère que les représentants de Coman sont certains qu’ils pourront bientôt présenter une offre d’un club intéressé. Comme on l’a dit hier, ce pourrait être Chelsea. Si le club n’arrive pas à se mettre d’accord, le Français mettra très probablement fin à son contrat, qui court jusqu’en 2023.

Kessler suggère également qu’un départ est très peu probable pour le moment, car le prix du Bayern sur Coman est trop élevé.

Espérons que nous n’aurons pas à assister à une autre situation de David Alaba. Cela pourrait bien être l’un des trucs de Pini Zahavi pour obtenir une augmentation significative de Kingsley Coman. Comment le Bayern répondra-t-il ?