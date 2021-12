De nouveaux rendus montrent la conception du casque de réalité mixte d’Apple

Le créateur du concept Intrepid Ian Zelbo est de retour avec un rendu incroyablement détaillé du casque de réalité mixte d’Apple, dont la rumeur court depuis longtemps. Les rendus sont basés sur des illustrations créées avec des informations crédibles publiées par The Information plus tôt cette année. Zelbo appelle le concept « Apple View », mais le vrai nom est encore complètement inconnu.

Les rendus de Zelbo sont notre meilleur aperçu à ce jour de ce qui pourrait être une conception presque finale pour le casque de réalité mixte d’Apple. Les dernières rumeurs disent qu’Apple prévoit de dévoiler son casque fin 2022, probablement aux côtés des iPhones de l’année prochaine.

Les rendus montrent comment Apple a combiné les meilleurs éléments de conception des AirPods Max et de l’Apple Watch pour créer leur casque. Les deux produits sont deux des meilleurs et des plus confortables appareils portables d’Apple, il est donc logique de combiner leurs éléments.

Vous pouvez voir à quel point le bracelet ressemble au bracelet Apple Watch Sport et possède à la fois un fermoir circulaire en métal et une boucle de sécurité. Le casque lui-même semble être fabriqué dans le même aluminium argenté que les AirPods Max et comporte un coussinet en maille qui s’asseoir autour des yeux des utilisateurs. À l’avant du casque se trouve un panneau de verre incurvé lisse.

Que pensez-vous des rendus d’Ian du casque présumé d’Apple? Êtes-vous impatient qu’Apple entre sur ce nouveau marché ? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous !

