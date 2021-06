De nouveaux renforts arrivent sur EXATLON 5 USA ?

Telemundo Ana Parra fait partie de l’équipe Contendientes.

La cinquième saison d’Exatlon États-Unis a été celle qui n’a pas cessé de surprendre le public, et c’est avec d’innombrables blessures, des athlètes expulsés, d’autres suspendus, des compétitions inhabituelles et plus d’un million de dollars de prix, ce qui s’est passé dans Le cinquième versement de “la compétition la plus féroce de la planète” a impressionné tout le monde et apparemment, les surprises se poursuivront encore pour la semaine 22 de la compétition, qui commencerait le 22 juin et où de nouveaux renforts devraient arriver.

Cette information a été révélée par le portail YouTube pour les fans, VideosTop, qui partage en permanence des informations pertinentes et vérifiées sur Exatlon États-Unis et, bien sûr, les fans n’ont pas cessé de parler avec toutes sortes de commentaires, car ils considèrent que le concours a déjà été prolongé. assez, et ils ne voient aucune raison d’inclure des renforts à ce stade du jeu, où de nouveaux athlètes viendraient aux défis reposés, alors qu’il y en a d’autres qui continuent depuis le début et logiquement le niveau de performance ne serait pas le même.

Jouer

VidéoVidéo relative à l’arrivée de nouveaux renforts en semaine 22 à exatlon 5 usa ?20-06-2021T17:34:12-04:00

Les renforts : Incorporations injustes

Le dernier lot de renforts remonte à moins d’un mois, lorsque Jorge Hugo Giraldo et Dania Aguillón ont été rejoints par les Famosos et Andoni García et Wilmarie Negrón par les Contendientes. Il n’y avait pas beaucoup d’explications sur cette incorporation, au-delà de celles non officielles fournies par différents sites de fans et commentaires sur les réseaux sociaux, qui, selon eux, auraient été pour promouvoir les concurrents, qui étaient à un moment critique où ils ne voyaient pas la lumière, Exatlon States United était une compétition totalement inégale et c’est pourquoi ces athlètes sont arrivés.

Les fans n’ont pas tardé à le commenter, qualifiant cette somme aux équipes d'”injuste”, puisqu’il y aurait déjà d’autres athlètes qui dès le début concourraient pour remporter la victoire et ce devraient être eux qui concourraient avec le dernier prix.

Dans la vidéo que nous partageons ci-dessus, à partir du portail VideosTop, ils assurent que de «grands changements» arrivent au cours de la semaine 22, où quatre nouveaux athlètes rejoindraient la compétition, en fait le présentateur assure que ce ne serait jamais vu car à ce moment la compétition serait en effet bien avancée et aucune équipe n’aurait besoin d’un coup de pouce, la seule raison serait donc de prolonger la compétition plus longtemps.

Les commentaires des adeptes ne se sont pas fait attendre, pour la plupart négatifs qui condamnent cette nouvelle incorporation présumée qui commencerait par des renforts féminins et plus tard les messieurs se joindraient.

« Ils amènent de nouveaux renforts pour que les plus anciens s’éliminent les uns les autres car les nouveaux renforts ne peuvent pas aller à l’élimination les premières semaines. Que cette saison se termine, qui a été un chaos total et une déception.” C’est l’avis d’un fan très bouleversé par ce supposé nouveau lot de renforts, qualifiant la cinquième saison d’Exatlon États-Unis de “totale déception”.

Cet autre adepte touche au point que nous avons évoqué plus haut : “C’est un manque de respect pour les athlètes qui sont là depuis le début, les nouveaux viennent frais et gagnent ce qui correspond à ceux qui se sont sacrifiés dès le premier jour.” Ici, il précise que les nouveaux arriveraient reposés, alors qu’il y a des athlètes qui ont commencé dans la compétition qui existe déjà depuis 6 mois.

Il reste à attendre la semaine 22 pour commencer et voir si effectivement, les nouveaux renforts seraient sur le point d’arriver à Exatlon États-Unis.

Exatlon États-Unis maintenant même

Plus Exatlon France

Chargement de plus d’histoires