De nouveaux serveurs du monde entier empêchent les nouveaux utilisateurs de se joindre

C’est une bonne chose quand des centaines de milliers de personnes essaient de jouer à votre jeu. Cependant, comme pour la plupart des choses dans la vie, trop d’une bonne chose est bien… mauvaise.

Amazon Game Studios s’en occupe maintenant, car son MMO New World récemment lancé a du mal à suivre le nombre élevé de joueurs. Dans un effort pour contrôler le problème, un nouveau changement empêche les gens de créer de nouveaux personnages sur des serveurs trop pleins.

Après de nombreux retards et versions bêta, le MMORPG New World d’Amazon est finalement sorti le 28 septembre. Alors que beaucoup, y compris Mike Fahey de Kotaku, ont apprécié le nouveau jeu, il a souffert depuis le premier jour de problèmes de serveur et de bugs. Au cours des 24 premières heures environ, plus de 700 000 joueurs se sont précipités dans le jeu, essayant de sauter en ligne, et beaucoup ont rencontré de longues files d’attente. Les joueurs ont signalé des temps d’attente de 212 heures sur certains serveurs ou vous savez, plus d’une semaine d’attente.

Lire la suite: Le nouveau monde continue de fabriquer des cartes graphiques coûteuses, disent les joueurs

Depuis que certains joueurs ont cessé d’essayer de jouer à toutes les heures de la journée, les choses se sont un peu calmées et il est devenu plus facile de se connecter. Mais pour les personnes qui appellent un serveur entièrement rempli, les longues files d’attente restent un problème. Amazon a suggéré aux nouveaux utilisateurs de créer des personnages sur des serveurs à faible population, promettant que les transferts de personnages sont une fonctionnalité à venir dans un avenir proche.

Pour vraiment s’assurer que les serveurs peuplés ne continuent pas à exploser, AGS a maintenant mis à jour le jeu et empêché les gens de créer de nouveaux avatars sur environ 30 serveurs qu’il marque comme « Complet ». Les développeurs ont expliqué qu’il ne s’agissait que d’une solution temporaire, en supposant qu’à mesure que davantage de joueurs se répartissent sur plus de serveurs et que le nombre total d’utilisateurs simultanés diminue, le blocage de nouveaux personnages ne sera pas nécessaire.

Parallèlement à ce nouveau changement, Amazon a lancé une page d’état du serveur pour le jeu, afin que les gens puissent facilement voir à quel point leur serveur New World est peuplé en un coup d’œil.