De nouveaux signes de vie à 2 milliards de kilomètres de la Terre

07/08/2021 à 08:00 CEST

Chaque fois que vous approfondissez un peu plus les mondes cachés d’Encelade, l’une des 53 lunes de Saturne, des indices qu’elle peut effectivement contenir une vie microbienne se développent.

En 2014, la mission Cassini-Huygens a découvert qu’Encelade contenait un océan régional d’eau liquide, à environ 40 kilomètres sous sa surface. Un an plus tard, on sut que cet océan était mondial.

En 2017, il a été constaté que cet immense océan rassemble plusieurs des éléments nécessaires à la formation de la vie et, même, qu’il peut héberger de petits écosystèmes microbiens.

En 2020, une nouvelle étude du Southwest Research Institute (SwRI) au Texas, réalisée à l’aide de modèles informatiques, a confirmé que cet océan pourrait avoir un menu métabolique diversifié, capable de soutenir une riche communauté microbienne.

Cette recherche a découvert de l’hydrogène moléculaire, une source de nourriture possible pour les microbes, dans la colonne de grains de glace et de vapeur d’eau qui jaillissait des fissures de la surface glacée d’Encelade.

Bien que Saturne et ses lunes forment un monde glacial, Encelade a des points chauds en raison de son activité géologique interne : les volcans de glace et d’eau émettent de la vapeur d’eau qui se transforme en poussière de glace, là où se trouvait l’hydrogène moléculaire.

aussi du méthane

Comme si ces indications ne suffisaient pas, une nouvelle enquête menée par l'Université d'Arizona et l'Université des Sciences et des Lettres de Paris, utilisant également des données obtenues par la mission Cassini-Huygens, identifie le méthane comme un élément de plus qui confirmerait la nécessaire environnement. pour la vie.

La présence de méthane dans les panaches de vapeur d’eau émergeant de la surface d’Encelade pourrait être liée à l’existence d’une vie microbienne sur la lune la plus froide de Saturne, selon les auteurs de cette recherche.

Jusqu’à présent, ces énormes quantités de méthane dans l’atmosphère d’Encelade avaient été considérées comme dues à la dynamique hydrothermale de la lune, une hypothèse que la nouvelle recherche rejette complètement.

Cette découverte est ce qui les a conduits à la conclusion que l’explication la plus plausible de la présence d’autant de méthane dans Encelade est qu’elle est due à des processus biologiques : des microbes qui dévorent l’hydrogène et produisent du méthane, comme cela se produit sur Terre.

Il existe une autre possibilité : que la présence de méthane soit due à des processus thermodynamiques. À cet égard, les chercheurs suggèrent que le méthane pourrait provenir de la décomposition chimique de la matière organique primordiale qui pourrait être présente dans le noyau d’Encelade.

Modèles informatiques

Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont appliqué des modèles mathématiques, comme les scientifiques du Southwest Research Institute (SwRI) l'avaient fait en 2020, car pour le moment il n'y a pas d'autre moyen d'aborder les secrets d'Encelade.

Les modèles informatiques de la nouvelle recherche ont combiné des données de géochimie et d’écologie microbienne pour analyser les données du panache de Cassini et modéliser les processus possibles qui expliqueraient mieux les observations.

Ils ont conclu que les données de Cassini sont cohérentes, à la fois avec l’activité des sources hydrothermales microbiennes et avec des processus qui n’impliquent pas de formes de vie, mais sont différents de ceux qui se produisent sur Terre.

“De toute évidence, nous ne concluons pas que la vie existe dans l’océan d’Encelade”, ont déclaré les chercheurs dans un communiqué, ajoutant qu’ils ne pouvaient pas non plus considérer “l’hypothèse de la vie” comme hautement improbable.

Nous parlons de tous ces processus microbiens qui se déroulent probablement sur le septième satellite d’une planète située à 1,4 milliard de kilomètres du Soleil.

Le scénario où tout cela pourrait se produire est une lune d’environ 500 kilomètres de diamètre, 25 fois plus petite que la Terre, qui est presque 10 fois plus éloignée du Soleil et à environ 2 milliards de kilomètres de la Terre.

Référence

Analyse bayésienne des données du panache d'Encelade pour évaluer la méthanogenèse. Antonin Affholder et al. Astronomie de la nature 2021. DOI : https://doi.org/10.1038/s41550-021-01372-6

Photo du haut : surface d’Encelade, capturée par la sonde Cassini. Crédit : NASA / JPL Caltech