De nouveaux téléphones Nokia seront lancés en avril pour affronter le Galaxy A52

HMD Global organise un événement pour lancer de nouveaux téléphones de marque Nokia en avril. L’événement aura lieu le 8, à 15 heures GMT. Il s’agit probablement d’un événement virtuel étant donné le climat mondial actuel, nous pouvons donc également nous attendre à un flux en direct.

Étant donné qu’il s’agit d’un événement mobile Nokia, on pourrait s’attendre à ce que la société lance de nouveaux téléphones Android. Les rumeurs nous amènent à nous attendre à ce qu’un successeur du Nokia 9 Pureview et du Nokia 7.2 fasse ses débuts l’année dernière, mais ces téléphones ne se sont pas matérialisés. Il est possible qu’ils le fassent lors de cet événement.

Au lieu de cela, HMD envisagerait également une refonte de la marque du téléphone Nokia. Un Nokia G10 pourrait être le premier téléphone à être lancé, selon NokiaPowerUser, aux côtés de deux nouveaux téléphones de la série X nommés Scarlet Witch et Quicksilver. Le G10 est supposé être un Nokia 5.4 renommé uniquement sur la base de la liste des spécifications, tandis que les téléphones de la série X visent un peu plus haut. Ils rivaliseront avec le prochain A52 5G pour une place parmi les meilleurs téléphones bon marché 0f 2021, il sera donc intéressant de voir comment ils se comparent à leur sortie.

Le 8 avril n’est que dans quelques semaines, nous n’avons donc pas longtemps à attendre avant que Nokia ne renverse les haricots de son plein gré.