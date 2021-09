De nouveaux tests montrent que l’iPhone 13 Pro Max est un monstre de la vie de la batterie

Apple a lancé sa gamme d’iPhone 13 aujourd’hui et elle s’avère populaire parmi ceux qui en ont acheté un le jour du lancement. L’une des améliorations annoncées par Apple est la durée de vie de la batterie, l’un des nouveaux modèles devant bénéficier jusqu’à 2,5 heures de plus entre les charges. Il s’agit de l’iPhone 13 Pro Max et de nouveaux tests montrent qu’il s’agit bien du gagnant de la durée de vie de la batterie que nous attendions. Et puis certains.

Les tests effectués par YouTuber Arun (Mrwhosetheboss) Maini ont mis les quatre nouveaux iPhones à l’épreuve aux côtés d’un iPhone 12, d’un iPhone 11 et d’un iPhone SE 2020. Le test n’était pas scientifique, certes, mais le test d’utilisation continue est au moins cohérent – tester d’autres iPhones nous donne une idée de ce que nous devons attendre des nouveaux.

Il s’avère que nous devrions nous attendre à beaucoup.

Test de vidange complet de la batterie de l’iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Pro, iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 12, iPhone 11, iPhone SE !

Voici comment les choses se sont déroulées :

iPhone SE (2020) : 3 heures et 38 minutes iPhone 11 : 4 heures et 20 minutes iPhone 12 : 5 heures et 54 minutes iPhone 13 mini : 6 heures et 26 minutes iPhone 13 : 7 heures et 45 minutes iPhone 13 Pro : 8 heures et 17 minutes iPhone 13 Pro Max : 9 heures et 52 minutes

Selon Maini, l’iPhone 13 Pro Max n’est pas seulement le meilleur iPhone pour la durée de vie de la batterie, mais aussi le meilleur téléphone jamais testé. Si votre principale préoccupation est de vous assurer que la batterie de votre iPhone dure assez longtemps pour faire face à tout ce que vous pouvez lui lancer, c’est le combiné qu’il vous faut.