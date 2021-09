De nouveaux traitements qui invitent à l’optimisme

21/09/2021 à 8h30 CEST

La maladie d’Alzheimer est la première cause de déclin cognitif dans le monde et un problème sanitaire et économique de première ampleur. Selon l’OMS, c’est déjà l’une des 10 principales causes d’invalidité, de dépendance et de mortalité dans le monde.

Ce n’est pas pour rien que la maladie d’Alzheimer a été classée comme la véritable épidémie structurelle du XXIe siècle. Le dernier rapport d’Alzheimer’s Disease International en 2015 a estimé que dans le monde il y avait 46 millions de personnes atteintes de démence et il prévoyait que ce nombre passerait à 131,5 millions en 2050.

Cela peut vous intéresser : Le cerveau des chiens pourrait être la clé de la lutte contre la maladie d’Alzheimer

Plus de 60 % des cas de démence diagnostiqués dans le monde correspondent à la maladie d’Alzheimer qui est la principale cause de démence (plus de 60 % des cas de démence diagnostiqués dans le monde), et chaque année environ 10 millions de nouveaux patients.

Les Alzheimer est une maladie neurodégénérative caractérisée par la perte et la mort de neurones, qui produit une détérioration persistante des fonctions cognitives, qui altère la capacité fonctionnelle et conditionne le handicap et la dépendance de manière graduelle et progressive.

La Société espagnole de neurologie (SEN) estime qu’en Espagne, environ 800 000 personnes souffrent de cette maladie.

Est-il possible de l’empêcher?

« Ces dernières années, la prévalence de la maladie d’Alzheimer a considérablement augmenté, parallèlement à l’augmentation de l’espérance de vie et au vieillissement de la population.

L’âge est le principal facteur de risque de souffrir de la maladie.

Elle touche entre 5 et 10 % des adultes de plus de 65 ans, des chiffres qui doublent tous les 5 ans jusqu’à atteindre une prévalence d’environ 50 % dans la population de plus de 85 ans », explique le Dr Juan Fortea, coordinateur du SEN Behavior. et Groupe d’étude sur la démence.

« De toute façon, l’âge n’est pas le seul facteur. La maladie d’Alzheimer est une pathologie d’origine multifactorielle, conditionnée par des facteurs génétiques et/ou environnementaux, qui est également influencée par d’autres comme l’hypertension artérielle, l’hypercholestérolémie, l’obésité, la sédentarité, le tabagisme ou le diabète », explique le spécialiste.

« Beaucoup d’entre eux sont modifiables, il faut donc faire de l’exercice physique régulièrement, ne pas fumer, éviter l’abus d’alcool, contrôler son poids corporel, suivre une alimentation saine et maintenir sa tension artérielle, sa glycémie et son cholestérol à des niveaux bas. risque de souffrir de cette maladie & rdquor;, souligne-t-il.

On estime qu’une réduction d’au moins 25 % de ces facteurs de risque modifiables pourrait aider à prévenir entre 1 et 3 millions de cas d’Alzheimer dans le monde.

Cependant, une étude récemment publiée dans le Neurology Journal indique que moins de 50 % de la population espagnole est consciente des facteurs de risque de la maladie.

« Augmenter le niveau de connaissance de la maladie d’Alzheimer est essentiel non seulement pour que la population puisse adopter des mesures pouvant aider à prévenir la détérioration cognitive : ceux qui connaissent mieux la maladie sont mieux à même de l’identifier précocement et de se faire soigner.

Ceci est très important car nous estimons qu’en Espagne plus de 50% des cas encore bénins (formes prodromiques) ne sont pas encore diagnostiqués. De plus, la détection précoce de la maladie permet une meilleure planification des soins et une meilleure qualité de vie », précise le Dr Juan Fortea.

Nouveaux traitements : il y a des raisons d’être optimiste

Il y a aussi des raisons d’être optimiste quant à cette maladie neurodégénérative. Et c’est qu’au cours des deux dernières décennies, d’énormes progrès ont été réalisés dans la connaissance de la physiopathologie et le développement de biomarqueurs pour aider au diagnostic de la maladie.

« Il faut souligner le développement ces 5 dernières années des marqueurs plasmatiques, des marqueurs qui vont révolutionner notre façon de diagnostiquer la maladie puisqu’ils permettront un dépistage massif de la population et un diagnostic beaucoup plus précoce de la maladie », précise le Dr Fortea.

La chose la plus importante, cependant, est que nous sommes à la veille d’un changement de paradigme dans le traitement de la maladie.

Les médicaments actuellement disponibles pour la maladie d’Alzheimer ne ralentissent pas la progression de la maladie, bien qu’ils améliorent les symptômes, et ceux-ci sont encore plus efficaces au début de la maladie.

Mais ce scénario va changer dans les années à venir. “Aujourd’hui, bon nombre des nouvelles approches des thérapies pharmacologiques contre la maladie d’Alzheimer reposent sur l’utilisation d’anticorps monoclonaux”, explique l’expert.

Deux médicaments, en phase 3

« Cette année, le premier d’entre eux a été approuvé aux États-Unis, ce qui, bien qu’il ait été approuvé malgré des preuves controversées concernant ses avantages cliniques, est le premier signe qu’il est déjà possible de modifier les processus physiopathologiques clés de la maladie », a-t-il déclaré. dit.

« Par ailleurs, des études de phase 3 sont actuellement menées avec deux autres médicaments aux caractéristiques très similaires et qui devraient avoir des résultats respectivement d’ici fin 2023 et 2024 », précise Fortea.

Le SEN espère donc que de nouveaux traitements verront le jour dans les années à venir qui parviendront à modifier l’évolution de la maladie.

Pour cette raison, il insiste sur la nécessité de concevoir un Plan Alzheimer avec un financement adéquat qui permette de disposer des ressources nécessaires pour offrir des diagnostics précoces avec certitude, ainsi que pour que ces traitements soient accessibles avec équité dans tout notre pays.

Chose qui, aujourd’hui, est encore loin d’être réalisée.