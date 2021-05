De nouveaux YouTube Originals arrivent cette année avec Will Smith, Alicia Keys et plus

YouTube a annoncé aujourd’hui le lancement de nouveaux YouTube Originals sur la plate-forme de cette année à l’autre. Ils mettront en vedette de grands noms tels que Will Smith, Alicia Keys, Liza Koshy, etc.

Will Smith sortira Best Shape of My Life, une série de fitness non scénarisée en six parties qui se concentre sur M. Smith alors qu’il tente de se restaurer dans la meilleure forme (vous l’avez deviné) de sa vie. Il sera présenté en première l’année prochaine et sera réalisé par Dexton Deboree, comme le rapporte Deadline.

Noted d’Alicia Keys sera lancé cet été et sera une série documentaire qui présentera son monde aux fans. C’est un spectacle en quatre parties et partagera de nouvelles performances et des images des coulisses.

Liza on Demand, un YouTube Originals créé par la star de YouTube Liza Koshy, verra sa série finale cette année lors de sa troisième saison.

Tous les nouveaux originaux de YouTube ne seront pas seulement des affaires amusantes axées sur les stars de la pop, la société proposera également Ice Cold et Recipe for Change, deux séries qui se concentrent sur les inégalités raciales en Amérique. «Ice Cold» est un documentaire du groupe Migos qui examinerait l’iniquité raciale et le rêve américain à travers l’objectif des bijoux hip-hop. «Recipe for Change» sera produit par LeBron James et Maverick Carter, et célébrera la culture américaine d’origine asiatique et soulignera les actes de violence contre la communauté asiatique et insulaire du Pacifique en Amérique. Il sera diffusé le 16 juin.

YouTube Originals a déjà été lancé pour tenter d’attirer les gens vers YouTube Premium, mais la société semble contente de laisser chacun s’épanouir seul pour le moment, bien qu’il soit intéressant de noter que l’achat de certains des meilleurs téléphones Android vous donne un abonnement Premium gratuit dans tout Cas. Étant donné que certaines de ces émissions sont dirigées par un casting de retour (Will Smith par exemple), le public ne peut pas être trop mauvais.

Avez-vous regardé des originaux YouTube? Faites-nous part de vos commentaires dans les commentaires ci-dessous.

