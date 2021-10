De nouvelles affiches de Army Of Thieves révèlent les Safecrackers de Dieter ⋆ 10z viral

Lors de l’événement TUDUM de la semaine dernière, Netflix a dévoilé la première bande-annonce complète de Armée de voleurs, le deuxième chapitre de l’univers en pleine expansion de Army of the Dead qui a déjà une série d’animation associée Lost Vegas en post-production, avec une suite au premier épisode à succès de Zack Snyder également dans les premiers stades de développement.

Nous sommes à moins de quatre semaines du retour du favori instantané des fans de Matthias Schweighöfer, Dieter, même s’il ne se battra pas cette fois contre des hordes de zombies. L’acteur dirige également Army of Thieves, qui a été décrit comme une comédie romantique sur un cambriolage qui se déroule par coïncidence dans le contexte d’une apocalypse imminente de morts-vivants.

Se déroulant six ans avant Army of the Dead, Dieter est enrôlé par la mystérieuse Gwendoline de Nathalie Emmanuel pour accomplir un travail impossible, ce qui signifie qu’ils auront besoin d’une équipe. Netflix a maintenant révélé un trio d’affiches pour l’original à venir, présentant l’équipe hétéroclite à la disposition de Dieter.

Army of the Dead est l’un des dix films internes les plus regardés de Netflix, et bien que nous ne devrions pas nous attendre Armée de voleurs pour atteindre ce genre de chiffres étant donné sa plus petite échelle et son manque flagrant d’action zombie manifeste, cela ne signifie pas qu’il ne dominera pas les charts d’audience alors que la mythologie multimédia continue de se développer.