De nouvelles affiches de sang révèlent le tueur en série de Michael C. Hall jusqu’à ses anciennes habitudes ⋆ 10z viral

Pour célébrer le quinzième anniversaire de la première originale de Dexter, Showtime a dévoilé de nouvelles affiches pour la prochaine série de revival Dexter : sang neuf, qui voit Michael C. Hall de retour pour reprendre son rôle de tueur en série titulaire – et démontre que Dexter Morgan est définitivement à nouveau à la hauteur de ses anciennes habitudes. Dexter: New Blood sera diffusé le 7 novembre à 21 h HE / PT sur Showtime et comprendra des épisodes de 10 heures.

Le casting de renaissance de Dexter comprend des membres de la distribution de retour John Lithgow et Jennifer Charpentier, ainsi que les nouveaux arrivants Julia Jones (The Mandalorian), qui incarne le chef de la police d’Iron Lake et le nouvel amour de Dexter, Alain Miller (L’amour de Sylvie), Johnny Sequoyah (Croire), Jamie Chung (Lovecraft Country), qui joue un podcasteur de vrais crimes qui se retrouve mêlé à une nouvelle enquête, Oscar Wahlberg (NOS4A2), Jack Alcott (Le Bon Dieu Oiseau), et Michael Cyril Creighton. Marron Clancy jouera un nouveau méchant que Dexter devra affronter. Clyde Phillips revient également en tant que showrunner pour le prochain renouveau.

Dexter: New Blood, qui se déroule 10 ans après la disparition de Dexter dans l’œil de l’ouragan Laura, rattrape le tueur en série vivant sous un pseudonyme dans la petite ville fictive d’Iron Lake. Alors qu’il tente d’embrasser une vie tranquille, son Passager Noir commence à le tenter dans les ténèbres de son esprit.

Dexter : New Blood est produit par Phillips, Hall, Scott Reynolds, Marcos Siega, Bill Carraro, John Goldwyn, et Sara Colleton. La série de huit saisons de l’émission originale a été créée à l’automne 2006 et est rapidement devenue un succès acclamé, remportant plusieurs nominations aux Emmy Awards pour le meilleur drame télévisé. Les trois premiers épisodes de Dexter sont actuellement disponibles pour regarder gratuitement sur YouTube, Showtime.com et Sho.com, ainsi que sur plusieurs plateformes partenaires, avec tous les épisodes précédents disponibles pour les abonnés de Showtime.

Dexter: New Blood sera diffusé le 7 novembre à 21 h HE / PT sur Showtime et comprendra des épisodes de 10 heures. Découvrez les nouvelles affiches ci-dessous :

