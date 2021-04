De nouvelles affirmations du styliste détaillent comment Justin Timberlake était présumé responsable du dysfonctionnement de la garde-robe de Janet Jackson

Je suis sûr que vous vous demandez pourquoi Timberlake voudrait, semble-t-il, faire un tel changement, en particulier lorsque la performance allait déjà avoir une valeur de choc avec le cul de Jackson devenant une quantité connue et publique. Eh bien, nous allons vous ramener un peu plus loin dans le temps, aux MTV VMA 2003. Vous ne pourrez peut-être pas vous souvenir de ce qui s’est passé là-bas du haut de votre tête, alors je vais vous rafraîchir la mémoire. La cérémonie a été diffusée fin août et a présenté une performance avec Britney Spears, Christina Aguilera et Madonna qui a fait parler le monde entier. C’est vrai, c’est à ce moment-là que les deux jeunes stars de la pop ont embrassé la légende sur scène et se sont attiré beaucoup d’attention.