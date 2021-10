De nouvelles affirmations inquiétantes de Robert Sarver émergent au milieu du scandale des soleils

Le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver, s’est retrouvé impliqué dans une controverse cette semaine au milieu des informations faisant état d’un scandale à la bombe.

Tôt vendredi après-midi, l’initié de la NBA Jordan Schultz a révélé que « la NBA se prépare à une histoire massive » qui accuse Sarver de « racisme, sexisme et harcèlement sexuel dans une série d’incidents ».

Les ramifications potentielles de cela sont évidentes.

« Avec suffisamment de preuves pour étayer de telles affirmations, il y a une réelle chance que la ligue retire de force Sarver », a noté Schultz.

Peu de temps après, les Suns se sont précipités pour publier leur propre déclaration.

« Nous comprenons qu’ESPN envisage de publier une histoire proposée qui fait des réclamations totalement infondées contre l’organisation Suns Legacy Partners, LLC concernant une variété de sujets », indique le communiqué de Suns.

« Les preuves documentaires en notre possession et les témoignages oculaires contredisent directement les accusations du journaliste, et nous préparons notre réponse à ses questions. Nous exhortons tout le monde à ne pas se précipiter pour juger ici. Surtout basé sur des mensonges, des insinuations et un faux récit pour attaquer notre organisation et ses dirigeants. »

Le directeur général des Suns, James Jones, a également semblé prendre la défense de Sarver, notant que les allégations formulées contre lui ne « décrivent pas le Robert Sarver que je connais, que je respecte et que j’aime ».

Si cette histoire est vraiment aussi mauvaise qu’on le prétend, ce serait la deuxième fois que le commissaire de la NBA, Adam Silver, était contraint de faire face à une situation de cette nature. Le premier, évidemment, s’est produit avec Donald Sterling et les Los Angeles Clippers en 2014.

Sarver, qui a acheté les Suns en 2004, est l’un des propriétaires les moins populaires de la NBA. Sa récente rangée avec son propre choix de repêchage n ° 1, Deandre Ayton, n’est que le dernier exemple de la raison pour laquelle son mandat a été si mal vu. Les tentatives du front office pour divulguer la vraie raison pour laquelle ils n’ont pas re-signé Ayton pour une extension maximale sont largement tombées dans l’oreille d’un sourd.

Au-delà de cela, la justification de Sarver pour ne pas rédiger Luka Doncic ne l’a pas non plus apprécié des fans.

Cette nouvelle de dernière heure n’aidera clairement pas les choses.

De toute évidence, le nouveau désordre de Sarver rappelle à tout le monde ce qui s’est passé il y a quelques semaines à peine avec l’entraîneur-chef des Raiders de Las Vegas, Jon Gruden.

Les anciens courriels controversés de Gruden ont été divulgués à la suite d’une enquête de la ligue sur l’équipe de football de Washington. Leurs contenus racistes, homophobes et misogynes ont entraîné son éviction. Les retombées étaient si graves que même son fils, Deuce, en a été touché.

Un sort similaire arrivera-t-il finalement à Sarver ? Le temps nous le dira.

