De nouvelles cartes saisonnières d’appel aux armes arrivent cette semaine dans Red Dead Online

Alors que l’événement de vacances de Red Dead Online se poursuit, quatre nouvelles cartes Call to Arms sur le thème de la saison sont ajoutées cette semaine. Les nouvelles cartes verront les joueurs défendre les colonies enneigées contre les criminels, notamment Colter, Rhodes, Emerald Ranch et Hanging Dog Ranch.

Alors que les escarmouches de l’Appel aux armes opposeront les joueurs aux hors-la-loi habituels, les versions saisonnières de ces cartes ajouteront un peu de piquant supplémentaire pour les vacances. Des animaux comme des loups, des couguars, des ours et des chiens se joindront à la mêlée à mesure que le temps se déchaîne, tandis qu’une « locomotive décorée » festive s’arrêtera pour des bagarres à Rhodes et Emerald Ranch, déposant un cadeau de Noël de plus d’hommes armés contre lesquels se battre.

Des bonus supplémentaires seront disponibles dans cet événement grâce à l’ajout de cibles décorées et d’un afflux de cardinaux rouges. Tirer sur tout cela dans la zone donnera aux joueurs un buff non spécifié pour le mode de jeu difficile, dit Rockstar.

Tous ceux qui jouent à Call to Arms pendant les vacances seront récompensés par le double de RDO$ et d’XP, tandis que les joueurs qui atteignent la dernière vague sur l’une des cartes de vacances recevront également une offre de 50 % sur n’importe quelle arme.

Les défis Call to Arms des fêtes ne sont disponibles que pendant les vacances jusqu’au 5 janvier et seront disponibles pour les joueurs via des télégrammes pouvant être récupérés dans un bureau de poste ou dans la boîte postale du camp.

Le reste des remises et des bonus d’événement qui ont été introduits la semaine dernière sont toujours en jeu pendant la saison des vacances, y compris les bonus pour les commerçants, les Moonshiners et les chasseurs de primes. Découvrez tout ce qui se passe à Noël dans Red Dead Redemption ici.

GameSpot peut percevoir une commission sur les offres de vente au détail.