De nouvelles couleurs HomePod mini maintenant disponibles pour le ramassage et la livraison en magasin cette semaine

Les trois nouvelles couleurs HomePod mini d’Apple sont désormais disponibles à la commande sur Apple.com et l’application Apple Store. Les couleurs ont été présentées il y a quelques semaines lors de l’événement spécial « Unleashed » d’Apple et comprennent : le jaune, l’orange et un bleu foncé. Ils s’écartent fortement des couleurs blanc neutre et gris sidéral qu’Apple propose pour les HomePod depuis 4 ans. Les nouvelles couleurs sont au même prix de 99 $.

Apple propose le ramassage en magasin dans les magasins de détail pour les nouvelles couleurs en plus de la livraison cette semaine. Lors du paiement, vous pouvez choisir d’ajouter plus de mini HomePod à votre sac, ceci est recommandé si vous envisagez de créer un système audio multi-pièces. Vous pouvez également ajouter ces nouveaux mini HomePod à votre configuration HomePod multi-pièces existante.

Mark Gurman chez Bloomberg et Sam Kohl chez AppleTrack ont ​​tous deux précédemment annoncé que les nouveaux mini HomePod seraient disponibles cette semaine.

Bien que les nouveaux mini HomePod ne soient pas vraiment différents du point de vue matériel, ils disposent du dernier logiciel récemment publié par Apple pour les propriétaires existants de HomePod. Certaines des nouvelles fonctionnalités incluent :

Couplage stéréo pour HomePod minis – compatible avec Apple TV 4K Les commandes audio apparaissent automatiquement sur les écrans de verrouillage de votre iPhone ou iPad Baissez le niveau des basses pour éviter de déranger vos voisins Allumez votre Apple TV et contrôlez-la avec HomePod

De gauche à droite : Mini HomePod blanc, bleu, orange, jaune et gris sidéral

