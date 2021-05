De nouvelles données montrent à quel point la nouvelle fonctionnalité anti-tracking d’Apple est dévastatrice pour Facebook – .

À la fin du mois dernier, Apple a présenté iOS 14.5, une mise à jour avec toutes sortes de nouvelles fonctionnalités intrigantes, y compris des dizaines de nouveaux emojis, des options vocales Siri plus diversifiées, la prise en charge des AirTags, etc.

La fonctionnalité iOS 14.5 la plus notable, ou du moins celle qui a attiré le plus d’attention, est un outil de confidentialité appelé App Tracking Transparency. Comme son nom l’indique, App Tracking Transparency permet aux utilisateurs de contrôler quelles applications peuvent suivre leur activité «sur les applications et les sites Web d’autres entreprises pour les publicités ou le partage avec des courtiers en données».

Sans surprise, Facebook considère la fonction de transparence du suivi des applications d’Apple comme une menace pour son activité sous-jacente dans la mesure où elle entrave la capacité du géant des réseaux sociaux à diffuser des publicités ciblées à son milliard d’utilisateurs.

En fait, Facebook, à la suite de la sortie d’iOS 14.5, a publié un article de blog affirmant que la mise à jour d’Apple entravera en fin de compte les petites entreprises locales qui dépendent de la publicité ciblée.

Chez Facebook, nous utilisons les données pour fournir des publicités personnalisées, qui soutiennent les petites entreprises et aident à garder les applications gratuites. À partir d’aujourd’hui, Apple exigera que les applications qui s’engagent dans ce qu’il appelle le «suivi» demandent l’autorisation lors de l’utilisation d’informations provenant d’applications et de sites Web appartenant à d’autres entreprises pour personnaliser ou mesurer les publicités. Cela se produira via une invite conçue par Apple qui décourage les gens de donner leur permission et fournit peu de détails sur ce que signifie cette décision.

L’invite iOS référencée ci-dessus demande simplement aux utilisateurs s’ils accepteraient qu’une application particulière suive leur activité sur d’autres applications et sites Web. Cependant, les premières données suggèrent qu’une grande majorité des utilisateurs n’acceptent pas le suivi des applications.

Selon un rapport récent de Flurry Analytics, seuls 3% des utilisateurs iOS ont opté pour le suivi des applications, ce qui est le scénario exact que Facebook redoutait lorsque Apple a dévoilé la fonctionnalité à la WWDC l’année dernière.

AppleInsider ajoute:

Fait intéressant, les données de Flurry suggèrent que les gens refusent activement de suivre les demandes. La société a constaté que seulement 4% des utilisateurs d’iOS 14.5 ont désactivé l’option «Autoriser les applications à demander le suivi» dans les paramètres. Ce chiffre tombe à 2% aux États-Unis. Désactiver la sélection «Autoriser les applications à demander le suivi» limite automatiquement l’accès aux données IDFA et empêche les applications de demander le suivi des autorisations.

À la lumière de ce qui précède, Facebook essaie vigoureusement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour convaincre les utilisateurs d’accepter le suivi des applications. Comme indiqué ci-dessous, il s’agit de l’avertissement que les utilisateurs de Facebook et Instagram sur iOS 14.5 sont accueillis. Notez l’effort de Facebook pour assimiler les publicités personnalisées à la libre utilisation des deux applications.

Source de l’image: Facebook

Incidemment, Apple ne semble pas du tout préoccupé par l’impact d’iOS 14.5 sur l’activité sous-jacente de Facebook. À ce stade, Tim Cook, lors d’une apparition sur le podcast Sway de Kara Swisher, a été directement interrogé sur la façon dont la fonction de transparence du suivi des applications pourrait affecter le géant des réseaux sociaux.

“Je ne suis pas concentré sur Facebook, donc je ne sais pas”, a déclaré Cook.

