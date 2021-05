De nouvelles données montrent l’ampleur du cauchemar de la confidentialité de WhatsApp pour Facebook – .

Facebook déploiera samedi sa mise à jour controversée de la politique de confidentialité de WhatsApp. Les utilisateurs de WhatsApp devront accepter la nouvelle politique pour continuer à utiliser l’application de chat dans son intégralité. Facebook ne supprimera pas l’application si vous n’acceptez pas les nouvelles conditions de service, mais il supprimera progressivement les fonctionnalités au point que l’envoi de SMS et les appels WhatsApp pourraient être impossibles. L’inactivité résultant de l’impossibilité d’utiliser l’application peut entraîner la résiliation du compte.

Facebook n’a peut-être pas annulé son intention de mettre à jour la politique de confidentialité de WhatsApp pour collecter plus de données utilisateur à partir des fonctionnalités de commerce électronique dans WhatsApp, mais le cauchemar de la société WhatsApp en matière de confidentialité n’est pas vraiment terminé. Un régulateur en Allemagne a déjà émis une injonction empêchant Facebook de traiter les données des utilisateurs de WhatsApp. L’organisme de régulation allemand a exhorté ses pairs européens à prendre des mesures similaires. Mis à part les réglementations, Facebook a également un autre problème sérieux qui lui est propre. Le changement de confidentialité de WhatsApp a alimenté un regain d’intérêt pour les applications de chat WhatsApp concurrentes, avec des millions de personnes téléchargeant Signal et Telegram. Un nouveau rapport montre à quel point le problème pourrait être important pour Facebook.

Top Deal du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock sur Amazon … au prix le plus bas de 2021! Prix ​​courant: 249,00 $ Prix: 197,00 $ Vous économisez: 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Quitter une plate-forme populaire telle que WhatsApp est une tâche presque impossible pour de nombreuses personnes. WhatsApp fonctionne sur iPhone et Android, offrant la même protection de cryptage de bout en bout aux chats que iMessage et Signal. Telegram prend également en charge le cryptage de bout en bout, mais il n’est pas activé par défaut pour toutes les conversations.

Abandonner WhatsApp en faveur d’un service de chat différent peut signifier laisser derrière lui des amis et des parents qui ne veulent pas passer à une nouvelle application ou qui trouvent difficile de s’adapter à un environnement de chat différent. Malgré cela, des millions de personnes ont envisagé des alternatives, en particulier au début de 2021, lorsque les invites de WhatsApp ont commencé à leur dire que Facebook collectera plus de données utilisateur.

En analysant les téléchargements d’applications depuis l’App Store et Google Play, SensorTower a fourni des chiffres réels qui montrent à quel point le cauchemar du changement de politique de confidentialité de WhatsApp s’est avéré être pour Facebook.

Téléchargements mensuels mondiaux des applications Telegram et Signal. Source de l’image: SensorTower

Les téléchargements d’applications Telegram et Signal ont augmenté en janvier. Telegram a atteint 63,5 millions d’installations, une augmentation de 283% par rapport à janvier 2020. Les téléchargements de Telegram ont commencé à se normaliser depuis, comme le montre le graphique ci-dessus. En avril, Telegram a enregistré 26,2 millions d’installations, 3% de moins qu’il y a un an.

La montée en flèche de Signal a été encore plus impressionnante, l’application enregistrant une croissance de 5 001% en janvier lorsqu’elle a atteint 50,6 millions d’installations d’application dans le monde – Signal a enregistré 992 000 téléchargements en janvier 2020. Les téléchargements ont chuté de façon spectaculaire dans les mois suivants, tout comme Facebook a publié des explications pour WhatsApp mise à jour de la confidentialité et a prolongé la date limite pour les accepter au 15 mai. Malgré cela, Signal a connu une croissance constante d’une année sur l’autre tout au long du mois d’avril. Le mois dernier, Signal a enregistré 2,8 millions de téléchargements dans le monde, soit plus du double des 1,3 million d’installations d’avril 2020.

Le rapport propose également des statistiques pour les téléchargements WhatsApp, comme indiqué ci-dessous. WhatsApp a connu une baisse des installations avant même de rappeler aux utilisateurs le changement de confidentialité prévu. Les installations ont commencé à diminuer au début de la pandémie de coronavirus, car de plus en plus de personnes ont commencé à passer plus de temps à la maison. En avril 2020, l’application comptait 55,2 millions d’installations dans le monde, contre 76,5 millions en mai.

Téléchargements mensuels mondiaux de l’application WhatsApp. Source de l’image: SensorTower

Les installations de WhatsApp sont tombées à 45 millions en janvier, puis à 43 millions en février avant un léger rebond en mars. Mais les chiffres d’avril sont tombés à 38 millions.

Les chiffres prouvent ce que nous savons depuis janvier. WhatsApp est l’application de chat la plus importante au monde, et la laisser complètement pourrait être impossible pour de nombreuses personnes. Mais la plupart des utilisateurs d’iPhone et d’Android font l’expérience d’un univers multi-chat dans lequel différentes applications de chat sont utilisées pour différents groupes de personnes. Les graphiques ci-dessus indiquent que des millions de personnes prêtent attention à la gestion de leur vie privée par Facebook. Et ils pourraient convaincre des millions d’autres personnes de choisir Signal, Telegram et d’autres applications sur WhatsApp à long terme.

Top Deal du jour Les nouveaux AirTags chauds d’Apple sont enfin de retour en stock sur Amazon – dépêchez-vous avant qu’ils ne se vendent à nouveau! Prix: 29,00 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets en tant que passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.