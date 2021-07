De nouvelles données révèlent que Bitcoin Mining est désormais plus respectueux de l’environnement Crypto new media

De nouvelles données de l’Université de Cambridge montrent que la géographie de l’exploitation minière de Bitcoin a radicalement changé au cours des six derniers mois à la suite de la répression massive de la Chine.

CNBC a recueilli les opinions d’experts de l’industrie pour avoir leur point de vue sur la grande migration des mineurs et sur la façon dont elle a modifié l’impact environnemental de l’industrie. Ils sont parvenus au consensus que l’extraction de crypto est maintenant plus respectueuse de l’environnement qu’elle ne l’était lorsque la Chine dominait la puissance mondiale de hachage.

Le rapport a noté que jusqu’à la moitié des mineurs de Bitcoin dans le monde sont devenus sombres en quelques jours. Cela a été confirmé par la chute de 65% du taux de hachage entre le 13 mai et le 28 juin.

Extraction de Bitcoin plus verte

L’approche autoritaire de Pékin a forcé les mineurs à déménager et beaucoup d’entre eux ont trouvé des juridictions plus conviviales comme le Texas qui ont des sources d’énergie renouvelables à moindre coût.

Le PDG de la société de monnaie numérique Foundry, Mike Colyer, a confirmé que cela a été un gros plus pour Bitcoin.

« Les mineurs du monde entier recherchent une énergie échouée renouvelable. Ce sera toujours votre coût le plus bas. Net-net, ce sera une grande victoire pour l’empreinte carbone du bitcoin.

Selon les données de Cambridge, près de 17% de toutes les exploitations minières de BTC sont désormais menées en Amérique du Nord et au moins 50% de celles-ci utilisent des énergies renouvelables. Selon les données publiées en avril, la part de la Chine dans la tarte au haschich était auparavant de 65% et plus, et elle a beaucoup baissé depuis lors.

L’exode de la Chine a également eu un effet sur de nombreux équipements miniers plus anciens et moins économes en énergie qui ont maintenant été définitivement fermés. Alex Brammer de Luxor Mining a déclaré : « Cela a fait décoller, probablement pour toujours, une grande partie des plates-formes les plus énergivores. »

Les sources d’énergie alternatives renouvelables telles que l’hydroélectricité, l’énergie solaire, éolienne, nucléaire et même l’énergie des torches de gaz sont désormais recherchées à mesure que la combustion des combustibles fossiles est progressivement supprimée.

Dans un développement connexe, le tout premier fonds négocié en bourse (EFT) pour l’exploitation minière verte a été lancé hier à la Bourse de New York par Viridi. Le produit d’investissement vise à attirer des investisseurs traditionnels et institutionnels en mettant l’accent sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG).

Perspectives de prix BTC

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin avait retrouvé sa zone de soutien psychologique à 30 000 $ et s’échangeait en hausse de 3,2% sur la journée à 30 700 $ selon CoinGecko.

Le premier actif crypto au monde a perdu 10 % au cours de la semaine dernière et est maintenant en baisse de 52 % par rapport à son record de la mi-avril.

