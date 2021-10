De nouvelles entreprises de défense entament un voyage incertain

L’OFB faisant désormais partie du passé, l’accent est mis sur la pérennité des nouvelles entreprises et leur capacité à produire les résultats escomptés.

Par Amit Cowshish,

Dédiant sept nouvelles entreprises de fabrication de défense à la nation le 15 octobre, le Premier ministre Narendra Modi a déclaré que cette décision créerait de nouvelles opportunités pour les jeunes et les micro, petites et moyennes entreprises (MPME). Ces entreprises, a-t-il ajouté, deviendront « une base majeure de la puissance militaire indienne dans les temps à venir ».

Un communiqué officiel, publié parallèlement au Bureau d’information de la presse, a affirmé que cette décision améliorerait l’autonomie fonctionnelle et l’efficacité des entreprises et libérerait un nouveau potentiel de croissance et d’innovation.

Ces proclamations inspirantes cachent la brume entourant l’avenir des nouvelles entreprises taillées dans 41 usines de munitions. Ces usines étaient gérées par l’Ordnance Factory Board (OFB) basé à Kolkata, sous le contrôle administratif du Department of Defense Production (DDP). C’est un mystère pourquoi, malgré son contrôle direct, la DDP n’a pas pu arrêter la glissade de l’OFB.

L’OFB était l’une des plus anciennes organisations, avant les chemins de fer indiens de plus d’un siècle. Son histoire remonte à 1712 lorsque la Compagnie hollandaise d’Ostende a établi une usine de poudre à canon à Ichhapur dans la banlieue de Kolkata. Le réseau OFB s’est développé au fil des ans pour devenir le deuxième plus grand conglomérat de fabrication de défense du secteur public en Asie.

L’OFB faisant désormais partie de l’histoire, l’accent est mis sur la durabilité des nouvelles entreprises et leur capacité à produire les résultats escomptés. Ce que l’avenir réserve aux entreprises et si celles-ci deviendront effectivement l’épine dorsale des prouesses militaires de l’Inde dépend de plusieurs facteurs, à commencer par la question de savoir si les nouvelles entreprises sont là pour rester.

Cette question se pose car dans son discours budgétaire du 1er février, la ministre des Finances Nirmala Sitharaman avait annoncé que le gouvernement entendait réduire au strict minimum le nombre d’entreprises publiques dans les secteurs stratégiques – la défense étant l’un d’entre eux – et les entreprises excédentaires seront privatisées, fusionnées, filiales avec d’autres entreprises ou fermées.

Avec la création de sept nouvelles entreprises, le nombre total d’Entreprises Publiques de Défense (EPD) est passé à seize. Si le gouvernement décide de minimiser le nombre d’entreprises, certaines des seize DPSU seront certainement affectées.

Alors que la hache pourrait tomber sur l’une des anciennes ou nouvelles entreprises, certaines des nouvelles comme Troops Comfort Limited (CFL) et Gliders India Limited (GIL) semblent plus vulnérables.

Ces deux entreprises fabriquent des vêtements et des produits en cuir tels que des uniformes militaires, des vêtements d’hiver, des tentes, des parachutes et des bottes, en plus d’équipements tels que des planches à neige et des bateaux pneumatiques en caoutchouc.

Le fait qu’il s’agisse de produits de faible technologie qui peuvent facilement être fabriqués par le secteur privé pourrait peser contre eux lorsque vient le temps de décider comment le nombre d’entreprises de défense doit être réduit au strict minimum. Jusqu’à ce que l’acte soit accompli, l’épée de Damoclès continuera de s’accrocher aux entreprises vulnérables, affectant leurs performances.

Deuxièmement, dans un avenir prévisible, les nouvelles entreprises continueront d’exécuter les commandes qu’elles ont déjà en main. De nouvelles commandes qui auraient été données par les forces armées aux usines de munitions peuvent également leur arriver. Dans ces circonstances, la création d’emplois supplémentaires ou la création de nouvelles opportunités commerciales par ces entreprises ne semble pas imminente.

Troisièmement, ces entreprises auront besoin de sommes d’argent substantielles pour moderniser leurs installations de production et intensifier leurs efforts de R&D pour concevoir, développer et fabriquer des produits de qualité supérieure afin de conserver une longueur d’avance sur leurs concurrents. Ceci est important car tôt ou tard, les entreprises devront commencer à rivaliser avec le secteur privé pour remporter de nouveaux contrats et encaisser des commandes à l’exportation.

On fait beaucoup de cas des retraits passés d’une valeur de Rs 65 000 crore placés sur les usines de munitions converties en 66 contrats. Considérant que l’OFB ne tire pratiquement aucun bénéfice de la vente d’équipements et de munitions aux forces armées, les nouvelles entreprises ne seront pas en mesure de générer des revenus excédentaires, à moins qu’elles ne soient autorisées à renégocier avec les forces armées et à inclure une marge bénéficiaire dans l’existant et les contrats futurs.

La décision du gouvernement de verser une avance de 7 100 crores de roupies aux nouvelles entreprises sera également de peu d’aide pour moderniser les installations de production et de recherche, car ce montant devra être dépensé par elles pour exécuter les contrats en cours contre lesquels l’avance est versée. Par conséquent, on ne sait toujours pas d’où viendra l’argent pour les investissements en capital de ces entreprises sans lequel elles ne peuvent pas libérer leur potentiel de croissance et promouvoir l’innovation.

Quatrièmement, plusieurs problèmes hérités restent à résoudre. L’incertitude sur l’avenir des officiers et ouvriers, transférés en masse de l’OFB vers les nouvelles entreprises, est probablement le problème le plus pressant. La décision de maintenir les termes et conditions, qui s’appliquaient à eux avant la corporatisation, pour les deux prochaines années a permis d’éviter une crise immédiate, mais ce n’est en aucun cas une solution permanente. Il faudra beaucoup de travail pour résoudre ce problème.

Enfin, si les nouvelles entreprises ont bien acquis un statut juridique autonome du fait de la corporatisation de l’OFB, ce changement en lui-même ne peut renforcer leur autonomie fonctionnelle. Les nouvelles entreprises resteront sous le contrôle administratif de la DDP, souvent à la limite de l’ingérence.

Au vu des critiques incessantes des performances des anciens DPSU par les forces armées et plusieurs analystes de la défense, la nature et l’étendue du contrôle du DDP nécessitent une réorientation complète. Reste à savoir si la DDP serait disposée à créer un cadre pour minimiser son contrôle et maximiser l’autonomie des entreprises, afin que ces dernières puissent être gérées de manière professionnelle par leur direction.

(L’auteur est un ancien conseiller financier (Acquisition), ministère de la Défense. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.