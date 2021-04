De nouvelles équipes de Marvel’s Avengers arrivent, et nous avons enfin quelques détails – .

La seule chose qui manque à la phase 4 du MCU à ce stade est un film Avengers 5. C’est le genre de suite Avengers que tout le monde veut après le succès massif de Fin du jeu et du MCU dans son ensemble. Bien sûr, il y a une très bonne raison à cela. Le MCU est en phase de reconstruction après les événements monumentaux de Fin du jeu, et nous venons de commencer à explorer ce monde avec WandaVision et The Falcon and the Winter Soldier. Nous verrons beaucoup de nouveaux héros et méchants introduits dans les prochains films et émissions de télévision, et nous pourrons explorer certains de ces personnages mieux que jamais via les émissions Disney +.

Des équipes supplémentaires d’êtres doués sont sur le point d’être introduites. Les éternels arrivent et le redémarrage des Fantastic Four de Marvel a été confirmé. Les X-Men tomberont également dans le MCU, probablement rebaptisé simplement en tant que mutants, et des films comme Doctor Strange dans le multivers de la folie offriront des croisements épiques supplémentaires. Tout cela doit se produire avant que la nouvelle équipe des Avengers ne soit complètement formée. Maintenant, une nouvelle fuite taquine que nous pourrions obtenir toutes sortes de contenu Avengers couvrant des équipes qui n’ont pas été explorées jusqu’à présent, et ils ne seront pas nécessairement qualifiés de véritables films Avengers. Attention, quelques spoilers potentiels suivent ci-dessous.

Les deux premières émissions télévisées de la phase 4 ont déjà présenté trois nouveaux Avengers que les fans de bandes dessinées auront repérés. WandaVision nous a amené Billy (Wiccan) et Tommy (Speed), et The Falcon and the Winter Soldier a discrètement présenté Elijah Bradley (Patriot). Tous les trois sont membres des Young Avengers dans les bandes dessinées.

De plus, nous savons que les futures attractions du MCU introduiront d’autres Young Avengers. Marvel a déjà confirmé Kate Bishop comme Hawkeye, Kamala Khan comme Mme Marvel, Riri Williams comme Ironheart et America Chavez comme Miss America dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness. En outre, Cassie Lang est déjà apparue dans les films Ant-Man et Endgame. Le personnage sera également présenté comme Stature dans Ant-Man: Quantumania.

Tous ces détails n’ont pas échappé aux fans de la bande dessinée, alors Kevin Feige a dû répondre aux questions des Young Avengers il y a quelques jours. Bien qu’il ait offert une réponse diplomatique à Entertainment Weekly, il semblait reconnaître que Marvel plantait les graines d’aventures potentielles qui pourraient inclure les Young Avengers:

En tant que fan de bande dessinée, tout dans les bandes dessinées est toujours notre inspiration et notre point de repère. Comment ces choses s’assemblent et sous quelle forme, cela subvertit toujours les attentes, c’est toujours la moitié du plaisir de les rencontrer. Mais, oui, vous pouvez certainement voir que la phase 4 introduit toutes sortes de nouveaux types de personnages avec un potentiel infini. Maintenant, nous tous, à Marvel Studios, nous sentons comme Nick Fury à la fin d’Iron Man 1, alors que de nouveaux acteurs et de nouveaux interprètes arrivent et nous leur disons qu’ils font partie d’un univers plus vaste. Ils doivent juste maintenant faire le travail nécessaire pour construire leur public. Je suis heureux de dire que tous ceux qui sont ici, certainement là où je suis assis maintenant, font un travail incroyable et [I] J’ai hâte de leur montrer le monde.

C’est probablement le meilleur type de confirmation que nous obtiendrons de Marvel jusqu’à ce que le studio soit prêt à faire des annonces officielles. Mais même ainsi, rien n’indique à quel moment les films et les émissions mettant en vedette les Young Avengers pourraient commencer à se dérouler.

Un fuyant qui s’appelle Main Middle Man sur Twitter a déclaré plus tôt cette semaine que Young Avengers pourrait être l’un des dérivés Avengers que Marvel développe. West Coast Avengers et Dark Avengers seraient également en préparation:

La première étape directement dans le projet West Coast Avengers sera Armor Wars. White Vision peut revenir. – Main Middle Man (@mainmiddleman) 30 mars 2021

Apparemment, Armor Wars mènera à West Coast Avengers, et c’est là que White Vision pourrait revenir.

Comme pour les fuites précédentes, il n’y a aucun moyen de vérifier tout cela et les antécédents du fuite ne sont pas parfaits. Mais Marvel est certainement en train de jeter les bases qui lui permettraient d’avancer avec un tas d’histoires avant même d’arriver à un endroit où une véritable suite de Avengers 5 peut être publiée.

