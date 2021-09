De nouvelles expositions en plein air sont conçues pour créer un débat public – WWD

IL FAUT UN VILLAGE : Une exposition interactive en plein air au centre-ville de New York met en lumière des événements historiques et des résidents célèbres de trois quartiers.

Accessible jusqu’au 17 octobre, “Village Voices” célèbre certains des points de contact culturels de Greenwich Village, East Village et NoHo. Organisée par Village Preservation, une organisation qui a aidé à obtenir la désignation de point de repère pour plus de 1 250 bâtiments dans ces trois zones, l’exposition présente 21 boîtes d’ombre sur des sites où ont vécu des résidents connus ou où des événements historiques se sont produits.

Des habitants comme Norman Reedus, John Leguizamo, Ed Norton, Joel Grey, Kathleen Chalfant et Alec Baldwin ont été recrutés pour enregistrer des informations sur les différents emplacements accessibles via des codes QR à chaque emplacement. La photographe Berenice Abbott, les artistes Jackson Pollock et Robert Rauschenberg, la chorégraphe Martha Graham, la poète ee Cummings, l’écrivain WH Auden et la musicienne Patti Smith font partie des créations référencées dans l’installation extérieure.

De plus, l’endroit où Billie Holiday a joué pour la première fois “Strange Fruit” est l’un des arrêts, tout comme l’endroit où l’activiste Jane Jacobs s’est tenue pour protester contre le projet du développeur urbain Robert Moses de remplacer Washington Square Park par une autoroute. L’avant-poste de Holiday et un autre lié à Bob Dylan présentent une réalité augmentée qui peut être consultée par l’application Membit sur iPhone.

Plus qui donne à réfléchir est une boîte d’ombre qui est un mémorial aux 146 victimes de l’incendie de l’usine Triangle Shirtwaist de 1911. Situé à l’extérieur de la Grey Art Gallery de l’Université de New York, ce marqueur n’est pas loin du site de l’incendie qui s’est produit dans ce qui était alors connu sous le nom d’Asch Building au coin de Washington Place et de Greene Street. La pièce commémorative est une petite robe taille chemise brodée de tous les noms des victimes enfermés dans la boîte d’ombre.

Village Preservation a associé l’artiste et la fondatrice principale de PS New York, Penny Hardy, pour concevoir les 21 boîtes d’ombre. Le concepteur sonore deux fois lauréat d’un Emmy, Serge Ossorguine, s’est occupé des composantes numériques et audio de l’exposition.

Leslie Mason, membre du conseil d’administration de Village Preservation, a déclaré que l’exposition « s’inspire de la nature diversifiée et créative du quartier en encourageant les gens à se rassembler autour d’une œuvre d’art, à en faire l’expérience, à en discuter et à partager des idées. Nous créons des salons en plein air pour la participation de tous.

Les attractions spécifiques au site qui visent à rassembler les gens sont également le fondement de la Biennale d’architecture de Chicago qui vient d’ouvrir. Intitulé « The Available City », il y a 80 contributeurs de plus de 18 pays qui ont créé des projets architecturaux, des expositions et des programmes dans huit quartiers de Chicago.

La « Block Party » du Studio Barnes à Chicago. Nathan Keay/Avec l’aimable autorisation de la Biennale des architectes de Chicago