Le Mexicain Saul ‘Canelo’ lvarez et l’américain Plante de Caleb Ils étaient chargés de réchauffer l’ambiance avant leur combat du 6 novembre avec une conférence de presse à coups de poing et de poing. Apparemment en réponse au commentaire de Plant au sujet de la mère d’Álvarez, la superstar mexicaine a frappé Plant en arrière avec une poussée à deux mains et Plant a répondu avec un crochet gauche à Álvarez, qui a esquivé et a lancé une gauche ouverte au visage de Plant qui l’a frappé dans le des lunettes de soleil. Ce coup final a causé une coupure sur la joue de l’Américain, mais pas seulement, puisque selon le boxeur de 29 ans lui-même, cela a fait que ce combat est devenu « quelque chose de plus personnel », comme il l’a dit dans une interview à CNN.

« Si c’est devenu personnel ? Pas plus personnel que n’importe quel autre combat. J’ai beaucoup consacré au sport et j’ai sacrifié beaucoup de choses pour ce sport et tout ce que je veux accomplir. Et à cause de cela, tous ceux qui se dressent sur mon chemin ça va devenir personnel. Après l’altercation lors de la conférence de presse, les choses sont peut-être devenues un peu plus personnelles. Un petit peu. Mais pas beaucoup plus personnel. Tout combat est personnel pour moi et je prends le sport au sérieux et j’y mets beaucoup. Donc, celui qui est devant moi doit savoir que ça va être un problème », a-t-il déclaré. Plante de Caleb.

Le champion IBF des super-moyens était chargé de continuer à réchauffer le combat en s’assurant qu’il était meilleur que Canelo dans de nombreux domaines et qu’il le prouvera en gagnant le 6 novembre. « Il y a plusieurs choses que je fais mieux que Canelo. Il y a une longue liste de choses que je fais mieux. Mais si vous voulez le voir ou le savoir, connectez-vous au pay-per-view le 6 novembre prochain et là je le ferai pouvoir vous montrer plus que je ne peux en dire. ».

En outre, Caleb, malgré sa fiche de 21-0, ne pense pas qu’il soit injuste que les fans ne le considèrent pas comme un favori en raison de la plus grande expérience de son rival. « Je comprends pourquoi je ne suis pas le favori. Il a beaucoup d’expérience et est un professionnel depuis de nombreuses années et je pense qu’il est naturel qu’il soit considéré comme un favori ou qu’ils pensent que je suis l’opprimé dans cette situation. Alors ce n’est pas un drame. J’aime ne pas être un favori. J’ai été sous-estimé toute ma vie et j’ai prouvé que les gens avaient tort toute ma vie. Donc je suis dans une position normale ».

« Je vais le battre parce que je suis le meilleur combattant. C’est pourquoi ils vont lever la main. Je sais que je l’ai déjà dit et je sais qu’il y a beaucoup de gens qui ne le croient pas, mais encore une fois, J’ai fait manger leurs mots aux gens toute ma vie. Et si vous voulez le voir, vérifiez-le par vous-même le 6 novembre. Branchez-vous sur la chaîne et voyez ma main levée. J’ai hâte d’avoir toutes ces ceintures autour de ma taille », terminé Ashland City, (Tennessee, États-Unis).