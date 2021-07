De nouvelles fonctionnalités arrivent sur Android TV, notamment une nouvelle liste de surveillance, le réglage de la découverte

Liste de surveillance dans l’onglet Découvrir

TL;DR

Android TV devrait bénéficier de trois nouvelles fonctionnalités pour améliorer la découverte de contenu. La fonction de titre comprend une nouvelle fonction de liste de surveillance qui apparaîtra dans l’onglet Découverte. Les bandes-annonces à lecture automatique font également partie de la nouvelle expérience.

Android TV acquiert un trio de nouvelles fonctionnalités qui visent à simplifier la surveillance et la découverte de nouveaux contenus.

Pour commencer, une liste de surveillance se dirige vers le système d’exploitation grand écran de Google. Disponible à partir de plusieurs appareils et d’autres plates-formes Google telles que la recherche et l’application Google TV, la fonctionnalité permettra aux utilisateurs de garder un œil sur le contenu qu’ils souhaitent afficher plus tard. Pour ajouter des émissions, des films ou plus à la liste, appuyez longuement dessus depuis l’onglet Découvrir. Une option « Ajouter à la liste de surveillance » apparaîtra alors. Google a également ajouté une ligne à l’onglet Découvrir pour un accès rapide à ce contenu.

Cela va de pair avec un nouvel outil d’ajustement des recommandations intégré au système d’exploitation. Une nouvelle carte dans l’onglet Découvrir permettra aux utilisateurs d’accéder à cette fonctionnalité. Après avoir tapé sur cette carte, les utilisateurs peuvent ensuite cliquer à gauche ou à droite pour ne pas aimer ou aimer le contenu présenté. Ce n’est pas tout à fait le mécanisme de Tinder, mais il devrait être assez facile à comprendre pour les novices.

« Lorsque vous avez terminé, votre onglet Découvrir sera automatiquement mis à jour avec des recommandations affinées », ajoute Google. Les utilisateurs peuvent également accéder à la fonctionnalité en se rendant sur Paramètres > Préférences de l’appareil > Écran d’accueil > Préférences de contenu.

Réglage des recommandations

Enfin, les utilisateurs d’Android TV auront accès à des bandes-annonces en lecture automatique sur la page de détails d’un film ou d’une émission. Ils peuvent être éteints en se dirigeant vers Paramètres > Préférences de l’appareil > Écran d’accueil > désactiver Activer les aperçus vidéo. Pour ceux qui choisissent de continuer à lire automatiquement les bandes-annonces, Google pense qu’ils offriront aux utilisateurs une “expérience plus cinématographique”.

Alors, quand ces fonctionnalités arriveront-elles sur Android TV ? Google confirme que la nouvelle liste de surveillance, l’outil d’ajustement des recommandations et les pages de détails actualisées commenceront à être déployés cette semaine.