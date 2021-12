De nouvelles fonctionnalités de confidentialité et de sécurité arrivent sur WhatsApp

WhatsApp introduit une nouvelle fonctionnalité de photos et de vidéos 0:50

(CNN espagnol) – Avant la fin de l’année, WhatsApp publiera quelques mises à jour de sécurité, de confidentialité et d’autres pour vous éviter tout embarras.

Ce mardi, l’application de messagerie instantanée détenue par Meta a annoncé que les utilisateurs pourront écouter leurs messages vocaux avant de les envoyer, leur permettant de les réenregistrer s’ils contiennent des erreurs. Cette fonctionnalité atteindra tous les utilisateurs de WhatsApp dans les jours suivants.

De plus, « dans les semaines à venir », vous pourrez choisir entre plus d’options de confidentialité pour contrôler les messages temporaires sur WhatsApp.

La fonctionnalité qui a été lancée l’année dernière en partant du principe que « tous les messages n’ont pas besoin d’être enregistrés pour toujours » permet désormais de supprimer les messages dans les 24 heures ou 90 jours suivant leur envoi, selon la décision de l’utilisateur. L’option de sept jours était déjà disponible et la fonctionnalité qui fait disparaître les photos et les vidéos après avoir été visionnées une fois a été lancée cet été.

Parmi les nouveautés, les utilisateurs pourront également activer les messages temporaires par défaut et ils pourront être utilisés dans les discussions de groupe.

Cependant, gardez à l’esprit que tous les messages temporaires ne disparaîtront pas car il existe certaines limitations. Par exemple, lorsque vous répondez à un message temporaire, il peut rester dans le chat et il en va de même si vous transférez un message temporaire vers un chat dont les messages temporaires sont désactivés.

Les messages temporaires peuvent être activés par défaut pour toutes les discussions individuelles dans Paramètres> Compte> Confidentialité> Durée par défaut.

Côté sécurité, l’application de messagerie qui compte environ 2 milliards d’utilisateurs dans le monde, selon les chiffres de Statista, s’apprête à lancer une nouvelle fonction de sécurité liée à l’état visible, ou non, de votre dernière connexion.

La nouvelle fonction, signalée pour la première fois par WABetaInfo, masquerait votre statut de connexion aux personnes qui ne sont pas enregistrées dans vos contacts ou avec lesquelles vous n’avez jamais conversé.

« Nous sommes ravis de publier cette mise à jour qui améliore la confidentialité et la sécurité de nos utilisateurs, en rendant plus difficile pour les personnes que vous ne connaissez pas ou avec lesquelles vous n’avez pas discuté, de voir votre dernière connexion ou votre statut sur WhatsApp. ne change rien entre vous et vos amis, votre famille ou les entreprises que vous connaissez et avec lesquelles vous êtes déjà en contact », a déclaré à CNN un porte-parole de WhatsApp.

Selon WhatsApp, cette mise à jour est actuellement en cours de distribution, il n’y a donc pas de date précise pour sa sortie.